Главы МИД Азербайджана и Турции поговорили по телефону о Карабахе

https://static.news.ru/photo/377af6d8-13c4-11eb-b50f-fa163e074e61_660.jpg Джейхун Байрамов Фото: МИД России/flickr.com

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов поговорил по телефону со своим турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу. Дипломаты обсудили ситуацию в Нагорном Карабахе.

Министры подчеркнули необходимость прекращения оккупации азербайджанских территорий для обеспечения прочного мира в регионе, — отмечается в сообщении ведомства.

Они обменялись мнениями о происходящем в регионе, говорится на сайте азербайджанского МИД.

Ранее NEWS.ru сообщал, что помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев прокомментировал слова премьер-министра Армении Николы Пашиняна о неготовности Баку к дипломатическому решению ситуации в Нагорном Карабахе. Он отметил, что армянский политик исходит из личных политических амбиций, призывая граждан браться за оружие.

27 сентября в Нагорном Карабахе возобновились открытые боестолкновения. Президент Азербайджана Ильхам Алиев в телевизионном обращении обвинил Ереван в обстреле населённых пунктов и позиций азербайджанской армии на различных направлениях. Он добавил, что провокации Армении в последнее время носили регулярный характер.

Современная стадия конфликта между Арменией и Азербайджаном тянется на протяжении трёх десятилетий. По итогам Карабахской войны 1992–1994 годов под оккупацией находится около 20% азербайджанской территории, контролируемой самопровозглашённой Нагорно-Карабахской Республикой. При этом там на ротационной основе находятся также армянские военные. Ереван не признаёт это официально, но и не скрывает.

Международное сообщество определяет принадлежность этих земель Азербайджану и выступает за дальнейшее продолжение переговорного процесса и против любых попыток решения территориального спора силовым путём. Баку и Ереван неоднократно заявляли о готовности найти компромиссное решение, однако ряд фундаментальных противоречий фактически держат конфликт в замороженном состоянии.