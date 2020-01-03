Президент Белоруссии Александр Лукашенко назначил Александра Червякова новым министром экономики страны. Ранее этот пост занимал Дмитрий Крутой, который стал первым вице-премьером.
Как
В связи с этим президент Лукашенко заметил, что министр экономики — это не просто центральная должность в правительстве.
Нам надо серьёзнейшим образом организовать работу министерства экономики так, чтобы было хорошее экспертное мнение и хорошие проекты нормативных актов для развития нашей экономики, анализ должен быть серьёзный, — сказал он.
До нового назначения Червяков работал в должности первого замминистра экономики.
Накануне Лукашенко освободил от должности госсекретаря Совета безопасности страны Станислава Зася. После отставки Зась получил пост генсека Организации договора коллективной безопасности, сообщал NEWS.ru.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен