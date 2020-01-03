https://static.news.ru/photo/039534a8-2ed9-11ea-a092-fa163e074e61_660.jpg Фото: president.gov.by

Президент Белоруссии Александр Лукашенко назначил Александра Червякова новым министром экономики страны. Ранее этот пост занимал Дмитрий Крутой, который стал первым вице-премьером.

Как сообщает госагентство БелТА, на пост министра экономики было несколько претендентов. По словам главы администрации Игоря Сергеенко, в результате кандидатура Червякова оказалась наиболее достойная во всех отношениях.

В связи с этим президент Лукашенко заметил, что министр экономики — это не просто центральная должность в правительстве.

Нам надо серьёзнейшим образом организовать работу министерства экономики так, чтобы было хорошее экспертное мнение и хорошие проекты нормативных актов для развития нашей экономики, анализ должен быть серьёзный, — сказал он.

До нового назначения Червяков работал в должности первого замминистра экономики.

Накануне Лукашенко освободил от должности госсекретаря Совета безопасности страны Станислава Зася. После отставки Зась получил пост генсека Организации договора коллективной безопасности, сообщал NEWS.ru.