Глава Генштаба: кризис в Армении закончится только после отставки Пашиняна

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Глава Генштаба Армении Оник Гаспарян заявил, что продолжит службу в другом статусе. Премьер-министр республики накануне сообщил об увольнении Гаспаряна с 10 марта. Военный добавил, что считает решение руководителя кабмина противоречащим конституции страны. По его словам, государство выйдет из кризиса только после отставки Пашиняна и внеочередных выборов. Кроме того, действия премьера собирается оспорить в Конституционном суде Армении президент страны Армен Саркисян.

Моя позиция не изменилась: и опубликованное заявление, и весь процесс увольнения неконституционны, что лишний раз подтверждает, что решение нынешнего кризиса может быть обеспечено только в результате отставки премьера [Армении] и досрочных парламентских выборов, — цитирует Гаспаряна ТАСС.

В Армении продолжаются акции оппозиции, требующей ухода Пашиняна со своей должности. Поводом для них послужило подписание им вместе с президентами РФ и Азербайджана Владимиром Путиным и Ильхамом Алиевым заявления о завершении боевых действий в Нагорном Карабахе. Политика обвинили в капитуляции перед Баку в военном конфликте.

Правительственный кризис в республике вышел на новый виток после того, как Пашинян вступил в открытое противостояние с военной верхушкой Армении, освободив от должности сначала заместителя начальника, а затем и самого главу Генштаба. Военнослужащие выступили с коллективным заявлением, требуя отставки премьера. Их поддержали оппозиция и бывшие президенты страны.