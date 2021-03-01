Пашинян анонсировал референдум по изменению конституции

https://static.news.ru/photo/498a900e-7ab7-11eb-8af3-96000091f725_660.jpg Никол Пашинян Фото: Айк Багдасарян/Photolure/ТАСС

Премьер-министр Армении Никол Пашинян предложил провести референдум по вопросу новой конституции в октябре. Об этом он заявил в ходе митинга на площади Республики.

В октябре мы намерены провести референдум, в результате которого примем или новую конституцию, или поправки, которыми перейдём от парламентской к полупрезидентской форме правления, — цитирует Пашиняна «Интерфакс».

Он считает, что новая форма правления гарантирует стабильность в стране и исключит формирование внутриполитических кризисов.

Пашинян готов провести внеочередные парламентские выборы, если оппозиция согласится с его предложением. Он напомнил, что предложение парламентским силам было сделано в конце декабря — начале января.

Даю вам вторую возможность. Пойдём на выборы, и посмотрим, чьей отставки требует народ, — заявил премьер-министр Армении.

Как писал NEWS.ru, в ходе митинга Пашинян попросил прощения у граждан страны за все допущенные ошибки. Политик считает основной причиной ошибок то, что власти пользовались слишком большой народной любовью и стремились проводить идеальные решения, что приводило к бездействию и нежеланию выбирать между плохим и худшим вариантом развития событий.

Правительственный кризис в республике вышел на новый виток после того, как Пашинян вступил в открытое противостояние с военной верхушкой Армении, освободив от должностей сперва заместителя начальника, а затем и самого главу Генштаба. Военнослужащие выступили с коллективным заявлением, требуя отставки премьера. Их поддержали оппозиция и бывшие президенты страны.