Глава БПЦ извинился за поспешное поздравление Лукашенко с избранием

Митрополит Минский и Заславский Павел извинился за то, что скоропалительно поздравил Александра Лукашенко с победой на президентский выборах. Это он сделал 9 августа вскоре после закрытия избирательных участков.
Однако, как позже стало известно, такие действия главы Белорусской православной церкви (БПЦ) возмутили верующих. О том, что предстоятель сожалеет о содеянном,
Митрополит получил информацию о событиях в Белоруссии, он видел видеоролики задержаний, они его возмутили, ужаснули и смутили, — рассказал священнослужитель.
Выборы президента состоялись в республике 9 августа. Сразу же после того, как были объявлены предварительные данные о победе Лукашенко, в стране начались волнения. Тысячи людей вышли на улицы, посчитав итоги голосования сфальсифицированными. Протесты сопровождались жёсткими задержаниями. Известно по меньшей мере о двух жертвах.
Ранее NEWS.ru писал, что митрополит Павел призвал президента остановить насилие и вместе с общественностью найти мирные пути разрешения кризиса.
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