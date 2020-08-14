Глава БПЦ извинился за поспешное поздравление Лукашенко с избранием

https://static.news.ru/photo/2be36e60-de2f-11ea-9fc8-fa163e074e61_660.jpg Митрополит Минский и Заславский Павел Фото: Wikimedia

Митрополит Минский и Заславский Павел извинился за то, что скоропалительно поздравил Александра Лукашенко с победой на президентский выборах. Это он сделал 9 августа вскоре после закрытия избирательных участков.

Однако, как позже стало известно, такие действия главы Белорусской православной церкви (БПЦ) возмутили верующих. О том, что предстоятель сожалеет о содеянном, сообщает «Радио Свобода» со ссылкой на пресс-секретаря БПЦ Сергия Лепина.

Митрополит получил информацию о событиях в Белоруссии, он видел видеоролики задержаний, они его возмутили, ужаснули и смутили, — рассказал священнослужитель.

Выборы президента состоялись в республике 9 августа. Сразу же после того, как были объявлены предварительные данные о победе Лукашенко, в стране начались волнения. Тысячи людей вышли на улицы, посчитав итоги голосования сфальсифицированными. Протесты сопровождались жёсткими задержаниями. Известно по меньшей мере о двух жертвах.

Ранее NEWS.ru писал, что митрополит Павел призвал президента остановить насилие и вместе с общественностью найти мирные пути разрешения кризиса.