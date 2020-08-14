Глава БПЦ попросил Лукашенко остановить насилие

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Глава Белорусской православной церкви митрополит Минский и Заславский Павел призвал президента страны Александра Лукашенко остановить насилие.

По его словам, власти республики и общественность должны вместе искать мирные пути разрешения кризиса, сообщает пресс-служба экзархата.

Митрополит также обратился к тем, кто приехал в республику для того, чтобы «покуражиться». Он попросил их покинуть страну и не «возжигать пламя вражды и ненависти».

Священнослужитель попросил журналистов не быть подстрекателями, освещать происходящее в республике «так, как оно есть».

Несанкционированные акции протеста проходят в Белоруссии с 9 августа, после окончания голосования на президентских выборах. Демонстранты недовольны их итогами, согласно которым победу вновь одержал Лукашенко. В стычках между протестующими и силовиками с обеих сторон пострадали десятки человек. Более шести тысяч митингующих задержаны.

Ранее NEWS.ru писал, что бывший претендент на пост президента Белоруссии и один из лидеров оппозиции Валерий Цепкало призвал соотечественников продолжать общенациональную забастовку. При этом он подчеркнул, что протесты должны быть мирными и попросил избегать провокаций.