Генпрокуратура Белоруссии: Польша применила против беженцев пестициды

Польские силовики применяли против мирных беженцев пытки, а также освещение, ослепляющее зрение, и ядовитые вещества, сообщил генеральный прокурор Белоруссии Андрей Швед. Как пояснили в ведомстве, предварительная судмедэкспертиза показала, что среди токсических веществ использовались в том числе и пестициды. Соответствующее заявление было опубликовано на YouTube-канале ведомства.
Полученные накануне результаты судебно-медицинской экспертизы указывают на использование польскими должностными лицами сильнодействующих ядовитых химических веществ... в том числе... дельтамитрина, он же пестицид, и иных, — сказал генпрокурор.