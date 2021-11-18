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Генпрокуратура Белоруссии: Польша применила против беженцев пестициды

18:00, 18 ноября 2021
Генпрокуратура Белоруссии: Польша применила против беженцев пестициды
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Польские силовики применяли против мирных беженцев пытки, а также освещение, ослепляющее зрение, и ядовитые вещества, сообщил генеральный прокурор Белоруссии Андрей Швед. Как пояснили в ведомстве, предварительная судмедэкспертиза показала, что среди токсических веществ использовались в том числе и пестициды. Соответствующее заявление было опубликовано на YouTube-канале ведомства.

Полученные накануне результаты судебно-медицинской экспертизы указывают на использование польскими должностными лицами сильнодействующих ядовитых химических веществ... в том числе... дельтамитрина, он же пестицид, и иных, — сказал генпрокурор.

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