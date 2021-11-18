Генпрокуратура Белоруссии: Польша применила против беженцев пестициды

В Министерстве здравоохранении Молдавии приняли решение о закупке у России препарата «Спутник V». Будет приобретено необходимое для проведения 100 тысяч полных курсов прививок количество вакцины, рассказала ТАСС госсекретарь молдавского Минздрава Зинаида Безверхни.

Процедура закупки официально начнется в понедельник. У нас есть прямой контакт с представителями Российского фонда прямых инвестиций и ООО «Вакцина человека». Они подтвердили свою готовность осуществить поставку в течение месяца...