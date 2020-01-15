Генеральная прокуратура Армении отклонила ходатайство защиты бывшего президента страны Сержа Саргсяна, которому предъявлены обвинения в организации хищения госсредств в особо крупных размерах.
По данным пресс-службы ведомства, адвокаты просили отменить решение об аресте имущества экс-главы государства,
Ранее NEWS.ru писал, что следователи предъявили Саргсяну официальное обвинение в хищении госсредств в особо крупном размере. Ущерб госказне оценивается в 489 млн драмов, что равняется примерно $1 млн. Как следует из материалов дела, в начале 2013 года Саргсян, воспользовавшись служебным положением, оказал воздействие на проведение тендеров по продаже землепользователям дешёвого дизельного топлива в пользу одной из корпораций.
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