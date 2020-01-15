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Министерство обороны Казахстана после падения в Актюбинской области страны обломков геофизической ракеты хочет внести поправки в соглашение с Россией об аренде полигонов, которые расположены на территории республики, заявил первый замглавы ведомства Мурат Бектанов.

Он напомнил, что документ был подписан ещё в 1995 году. Минобороны вносит предложения по внесению изменений в соглашение в части, касающиеся обеспечения безопасности наших территорий и объектов, — сообщил Бектанов....