Фонд Сороса выступил с рекомендацией к властям Армении

Фонд Сороса (признан в РФ иноагентом) выступил с очередной рекомендацией к властям Армении. Об этом говорится на странице «Открытое общество-Армения» ( признано в РФ иноагентом) в Facebook.

Организация призвала Ереван направить в страну специальную мониторинговую миссию для объективной оценки ситуации в приграничных зонах.

Призываем армянские власти воспользоваться возможностями, предоставленными территориальной целостностью Азербайджана в течение нескольких месяцев, периодически вооруженные столкновения, призываем власти РА воспользоваться предоставленной ООН возможностью и немедленно применять Совбез ООН на основании агрессии Азербайджана и угрозы международного мира и безопасности территориальной целостности Армении, — говорится в сообщении.

Также Фонд Сороса призвал власти Армении обратиться в организацию ОБСЕ с просьбой направить в страну несанкционированную миссию гражданского мониторинга для проведения объективного мониторинга ситуации в приграничных зонах.

Ранее Пашинян заявил на заседании правительства о необходимости размещения по всей границе с Азербайджаном опорных пунктов с российскими пограничниками. Он считает, что ситуация на армяно-азербайджанской границе не успокаивается, несмотря на усилия правительства Армении и международного сообщества. Политик предложил разместить на границе мониторинговую миссию ОДКБ.

В сентябре 2020 года в Карaбахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трёхстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября.

При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лaчинский и Агдaмский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.