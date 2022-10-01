Международное комьюнити должно предпринять действия касательно политики Баку, направленной на применение силы, заявил секретарь Совбеза Армении Армен Григорян. В интервью Fox News он отметил действия США, призывавших к выводу ВС Азербайджана с армянской территории. Григорян также обратился к мировому сообществу с целью осуждения агрессии Баку.
Они (США. — NEWS.ru) призвали к выводу азербайджанских войск с суверенной территории Армении, и мы считаем, что международное сообщество должно осудить применение силы, как это было сделано Азербайджаном, а международное сообщество должно поддержать дипломатическое взаимодействие, — заявил Григорян.
Армения, как сообщает Fox News, нашла сторонника в лице США после того, как страну посетила спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси после начала конфликта на армяно-азербайджанской границе.
В ночь на 13 сентября в Минобороны Азербайджана сообщили о боевом столкновении на границе с Арменией. В ведомстве уверены, что Вооруженные силы Армении устроили масштабную диверсию на границе между двумя странами. Ереван в свою очередь обвинил Баку в том, что его военные открыли интенсивный огонь по направлению населенных пунктов Горис, Сотк и Джермук.