Ереван призвал осудить «силовую» политику Баку Секретарь Совбеза Армении Байрамов призвал международное сообщество осудить Азербайджан

Международное комьюнити должно предпринять действия касательно политики Баку, направленной на применение силы, заявил секретарь Совбеза Армении Армен Григорян. В интервью Fox News он отметил действия США, призывавших к выводу ВС Азербайджана с армянской территории. Григорян также обратился к мировому сообществу с целью осуждения агрессии Баку.

Они (США. — NEWS.ru) призвали к выводу азербайджанских войск с суверенной территории Армении, и мы считаем, что международное сообщество должно осудить применение силы, как это было сделано Азербайджаном, а международное сообщество должно поддержать дипломатическое взаимодействие, — заявил Григорян.

Армения, как сообщает Fox News, нашла сторонника в лице США после того, как страну посетила спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси после начала конфликта на армяно-азербайджанской границе.

В ночь на 13 сентября в Минобороны Азербайджана сообщили о боевом столкновении на границе с Арменией. В ведомстве уверены, что Вооруженные силы Армении устроили масштабную диверсию на границе между двумя странами. Ереван в свою очередь обвинил Баку в том, что его военные открыли интенсивный огонь по направлению населенных пунктов Горис, Сотк и Джермук.