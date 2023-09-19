Ереван опроверг присутствие ВС Армении в Карабахе

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Виды города Шуша и окрестностей

Вооруженные силы Армении не дислоцируются на территории Карабаха, сообщили в Минобороны республики. Так в ведомстве отреагировали на заявление азербайджанского МИД, в котором утверждалось, что вывод армянского вооруженного контингента — единственный способ урегулировать ситуацию в регионе.

В азербайджанских официальных сообщениях и средствах массовой информации продолжается ложное утверждение, согласно которому в Нагорном Карабахе находятся подразделения ВС РА, военная техника и личный состав. Министерство обороны РА неоднократно заявляло и заявляет еще раз, что у Республики Армения нет армии в Нагорном Карабахе, — сообщили в министерстве.

Минобороны Азербайджана ранее объявило о начале локальных антитеррористических мероприятий в Карабахе с целью восстановления конституционного строя. Как подчеркнули в ведомстве, командование российского миротворческого контингента и руководство Совместного турецко-российского мониторингового центра проинформировано о проведении операции.

На этом фоне в МИД Азербайджана заявили, что единственный способ урегулирования кризиса в Карабахе подразумевает безоговорочный и полный вывод армянских войск из региона. Дипломаты также призвали международное сообщество удержать Ереван от попыток подорвать «хрупкие усилия по нормализации» обстановки.