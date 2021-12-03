Назарбаев объяснил непризнание Крыма российским

Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев в фильме Qazaq. History of The Golden Man («Казах. История золотого человека») рассказал, что не стал признавать Крым российским, поскольку пришлось бы признать и другие спорные территории — Южную Осетию, Абхазию, Косово. Он добавил, что переживает за Украину и события, которым там происходят, поскольку когда-то там учился.

Был референдум [в Крыму о воссоединении с Россией]. Мы не признали Крым российским, потому что тогда надо было [бы] мне признать [Южную] Осетию, Абхазию, Косово, Косово тоже нас просит, чтобы мы [их] признали, — отметил он.

Он утверждает, что не стал поддерживать Киев в ходе конфликта 2014 года между Россией и Украиной. По его словам, причиной смены власти и референдума в Крыму стал государственный переворот, который случился в Киеве.

Он добавил, что переживает за Украину и те события, что там происходят, поскольку когда-то учился там. Назарбаев учился на Украине в ПТУ № 22 при Днепровском металлургическом заводе в Днепродзержинске, которое окончил в 1960 году

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил в интервью, что Крым де-факто и де-юре стал российским регионом после референдума 2014 года. Политик отметил, что когда он отправится на полуостров, это будет означать, что республика признала его российским.

Ранее сообщалось, что Назарбаев передаст полномочия председателя правящей партии «Нур Отан» действующему президенту республики Касым-Жомарту Токаеву. Весной 2021 года Назарбаев оставил пост председателя Ассамблеи народа Казахстана, также передав полномочия Токаеву. Он добавил, что процедура передачи полномочий будет производиться в соответствии с партийным уставом.

Назарбаев ушёл в отставку со своего поста в марте 2019 года, передав свой пост бывшему премьер-министру страны Токаеву, который затем выиграл президентские выборы.