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Назарбаев передаст руководство партией «Нур Отан» Токаеву

13:45, 23 ноября 2021
Назарбаев передаст руководство партией «Нур Отан» Токаеву Нурсултан Назарбаев Фото: akorda. kz/Global Look Press/Global Look Press
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Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев передаст полномочия председателя правящей партии «Нур Отан» действующему президенту республики Касым-Жомарту Токаеву, сообщил секретарь экс-президента Айдос Укибай в аккаунте Twitter. Весной 2021 года Назарбаев оставил пост председателя Ассамблеи народа Казахстана, также передав полномочия Токаеву.

В ходе расширенного заседания политического совета [партии] Нурсултан Назарбаев принял решение передать полномочия председателя партии «Нур Отан», подчеркнув, что партию должен возглавлять президент страны, — написал Укибай.

Он добавил, что процедура передачи полномочий будет производиться в соответствии с партийным уставом.

Назарбаев ушёл в отставку со своего поста в марте 2019 года, передав свой пост бывшему премьер-министру страны Токаеву, который затем выиграл президентские выборы.

Ранее в Казахстане сняли фильм-интервью с первым президентом «Штрихи к портрету. Откровение». В пятой серии Нурсултан Назарбаев вспомнил ряд политических событий, происходивших в стране в период его президентства, а также извинился перед народом Казахстана.

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