https://static.news.ru/photo/756673b4-4ff2-11ea-ba63-fa163e074e61_660.jpg Станислав Шушкевич Фото: Петр Сивков/ТАСС

Власти США не станут поддерживать президента Белоруссии Александра Лукашенко в нефтяном конфликте с Россией. Это связано с тем, что за океаном не верят в его искренность, заявил первый глава Верховного совета Республики Станислав Шушкевич.

Он напомнил, как в 2008 году Лукашенко выгнал американского посла из Минска. После этого глава государства «много раз ездил в Соединённые Штаты и даже не встретился ни с одним клерком», рассказал политик.

До Лукашенко отношения Белоруссии и США были великолепными, подчеркнул он.

Американцы знают о лживости Лукашенко, — заявил политик URA.ru.

Экс-глава Республики также выразил уверенность, что недавний визит американского госсекретаря Майкла Помпео не поможет действующему президенту восстановить отношения двух стран. По его словам, «Лукашенко выдаёт за величайшее достижение то, что Помпео по дороге в Среднюю Азию остановился на три часа в Минске».

Ранее, как писал NEWS.ru, Шушкевич высказал мнение, что Белоруссия оказалась в сложном положении из-за желания Лукашенко вечно оставаться у власти.