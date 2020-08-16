Экс-кандидат в президенты Анна Канопацкая призвала к повторным выборам

https://static.news.ru/photo/d54a4054-dfd4-11ea-abe4-fa163e074e61_660.jpg Анна Канопацкая Фото: anna.kanopatskaya/facebook.com

Бывший кандидат в президенты Белоруссии Анна Канопацкая, набравшая 2% голосов избирателей, потребовала проведения в стране повторных выборов.

С таки призывом политик обратилась к своим подписчикам в Facebook.

Ваша поддержка дает мне право говорить от имени каждого из вас: «Стране нужны повторные выборы! Народ имеет право!» — говорится в сообщении.

По её словам, сейчас очень многое решается на улицах белорусских городов, но и от происходящего в тиши переговорных кабинетов наших европейских партнеров, и в залах судебных заседаний, также зависит очень много.

Канопацкая добавила, что душой и сердцем она с людьми на улицах Минска. Там сейчас её доверенные лица и активисты, однако сама она не может присутствовать на митингах.

Здравый рассудок, политическая целесообразность и понимание, что я последняя женщина с правосубъектностью кандидата в Президенты Республики Беларусь на территории страны, требуют от меня максимальной бдительности и рациональности, — отметила экс-кандидат.

Как пояснила она, события последних дней накладывают на неё обязательства работать во имя будущего Белоруссии, в том числе во властных институтах, на переговорах с европейскими партнерами и с представителями гражданского общества.

Ранее на многотысячную акцию протеста в Минске прибыла соратница кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской Мария Колесникова. Протестующие собрались возле стелы «Минск — город-герой». Участники с требуют перемен в стране, отставки президента Александра Лукашенко и освобождения задержанных протестантов, писал NEWS.ru.

Согласно окончательным официальным цифрам, за Лукашенко свои голоса отдали 80,1% избирателей, а за его главную соперницу Светлану Тихановскую — 10,1%.