Двоих раненых в Карабахе россиян перевезли в Ереван

https://static.news.ru/photo/00d5b0da-0a0c-11eb-b7f0-fa163e074e61_660.jpg Фото: Tofik Babayev/Global Look Press

Двое из троих россиян, пострадавших в результате обстрела города Шуши в Нагорном Карабахе, доставлены в столицу Армении. Об этом рассказала официальный представитель МИД республики Анна Нагдалян.

Двое россиян уже перевезены в Армению, третьего ещё везут, — цитирует её РИА Новости.

27 сентября в Нагорном Карабахе возобновились открытые боестолкновения. Президент Азербайджана Ильхам Алиев в телевизионном обращении обвинил Ереван в обстреле населённых пунктов и позиций азербайджанской армии на различных направлениях. Он добавил, что провокации Армении в последнее время носили регулярный характер.

Современная стадия конфликта между Арменией и Азербайджаном тянется на протяжении трёх десятилетий. По итогам Карабахской войны 1992–1994 годов под оккупацией находится около 20% азербайджанской территории, контролируемой самопровозглашённой Нагорно-Карабахской Республикой. При этом там на ротационной основе находятся также армянские военные. Ереван не признаёт это официально, но и не скрывает.

Международное сообщество определяет принадлежность этих земель Азербайджану и выступает за дальнейшее продолжение переговорного процесса и против любых попыток решения территориального спора силовым путём. Баку и Ереван неоднократно заявляли о готовности найти компромиссное решение, однако ряд фундаментальных противоречий фактически держат конфликт в замороженном состоянии.

Ранее NEWS.ru писал, что при обстреле Шуши был ранен российский блогер Юрий Котенок, который является автором Telegram-канала «Военкор Котенок». Вместе с ним пострадал ещё один журналист и человек, их сопровождавший. Состояние Котенка оценивалось как тяжёлое, а остальные получили лёгкие ранения.