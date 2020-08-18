Доверенное лицо Тихановской уверена, что она скоро вернётся в Белоруссию

https://static.news.ru/photo/47254a08-e137-11ea-9bab-fa163e074e61_660.jpg Светлана Тихановская Фото: Serge Serebro/wikipedia.com

Доверенное лицо баллотировавшейся на выборах президента Белоруссии Светланы Тихановской Ольга Ковалькова считает, что женщина в ближайшее время вернётся в Белоруссию.

Ну она не собиралась отсюда уезжать, поэтому я уверена, что в ближайшее время Светлана вернётся, — заявила Ковалькова в эфире радиостанции «Эхо Москвы».

В белорусских СМИ Тихановскую называли основным соперником Лукашенко. На выборах она набрала 10,1%, президент страны Александр Лукашенко, который был избран на шестой срок, набрал 80,1%.

После выборов Тихановская уехала в Литву. Она заявила, что приняла решение самостоятельно, без давления со стороны мужа, штаба, друзей и родных. Женщина подчеркнула, что уехала к детям. В её штабе утверждали, что женщину вынудили покинуть страну. Ковалькова утверждает, что это сделали белорусские власти.

Позже Тихановская записала второе обращение к гражданам республики, в котором заявила, что готова стать национальным лидером Белоруссии. Примечательно, что у неё нет опыта в политике, длительное время она работала переводчицей английского языка в различных организациях.

NEWS.ru писал, что крупнейший завод Белоруссии «Нафтан», который занимается переработкой нефти, выразил недоверие действующему президенту. Сотрудники предприятия требуют, чтобы Лукашенко покинул свой пост. Ранее стало известно о забастовках рабочих БелАЗа, МАЗа, Минского завода колёсных тягачей и других предприятий. Рабочие выражают недоверие президенту страны.