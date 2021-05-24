Дочь основателя Tut.by сообщила об аресте своих счетов

Евгения Чернявская — дочь основателя популярного в Белоруссии новостного портала Tut.by Юрия Зиссера — сообщила о том, что её счета были заблокированы. Об этом пишет РИА Новости.

В данный момент Чернявская живёт в Израиле. Именно она мажоритарный владелец компании.

У меня арестовали счета. Имущество, думаю, тоже — буду выяснять. Ведь никто ж не звонил, ничего не говорил — просто интернет-банк стал показывать ноль денег на картах, — написала она в соцсетях.

По словам Чернявской, менеджер банка подтвердил, что её счёт был заблокирован.

Ранее в Комитете госконтроля Белоруссии сообщили о возбуждении уголовного дела в отношении должностных лиц Tut.by. Их обвинили в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере.

В офисах издания и у отдельных сотрудников были проведены обыски. Доступ к сайту был ограничен в Белоруссии на основании уведомления Генпрокуратуры, которая установила многочисленные факты нарушений закона республики о СМИ.

Ранее в Белоруссии был задержан основатель Telegram-канала NEXTA. Он активно освещал акции протеста в Белоруссии, которые вспыхнули после президентских выборов 9 августа 2020 года. Во время отключения Интернета на территории республики NEXTA был одним из немногих источников информации. Канал публиковал ролики о действиях силовиков и сообщал о планах активистов.