Директора театра в Минске уволили после поддержки протестов

https://static.news.ru/photo/thunk_660.jpg

Белорусские власти уволили директора Национального академического театра имени Янки Купалы в Минске Павла Латушко, который публично поддержал акции протеста. В знак солидарности с ним заявления об увольнении пишут другие работники театра.

Как сообщают белорусские СМИ, Латушко уволен по статье 259 трудового кодекса РБ по решению премьер-министра страны. Эта статья даёт право собственнику имущества организации или уполномоченного им органа досрочно разорвать контракт с выплатой компенсации за это.

После того, как мы, «купаловцы», выразили свою позицию и подняли бело-красно-белый флаг над театром, мы оказались под давлением, — заявили ранее сотрудники на страничке театра в Facebook, пообещав, что будут стоять на защите всего коллектива, в том числе и Латушко.

Латушко на прошлой неделе присоединялся к демонстрациям и открыто говорил о том, что глава МВД, а также другие высокопоставленные представители силовых ведомств должны подать в отставку за действия в отношении мирных граждан.

С 2009—2012 год Латушко возглавлял министерство культуры Белоруссии, а ранее работал в структурах МИД, в том числе он был послом республики в Польше.

Масштабные акции протеста продолжаются в стране с 9 августа. Белорусы недовольны результатами президентских выборов, на которых победил бессменный руководитель страны Александр Лукашенко. Люди считают, что результаты были грубо сфальсифицированы и победу одержала кандидат от объединённой оппозиции Светлана Тихановская. Кроме того, они выступают против произвола силовиков и требуют остановить насилие.

В последние несколько дней помимо акций протеста страну охватили и масштабные забастовки. Встали основные заводы. Сегодня Лукашенко посетил два из них — Минский завод колёсных тягачей и МАЗ. МЗКТ он покидал под крики «Уходи!», писал NEWS.ru.