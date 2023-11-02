«Диктатор, бродящий по бункеру»: почему Арестович стал врагом Зеленского Украинский политик Арестович: надо выходить на мирные переговоры с Россией

Фото: t.me/O_Arestovich_official

Алексей Арестович

Бывший советник администрации украинского президента Алексей Арестович обнародовал свою предвыборную президентскую программу, в которой призвал заключить перемирие с Россией. Ранее он выступил с беспрецедентно резкими выпадами в адрес Владимира Зеленского, сравнив украинского лидера по сути с Гитлером. Почему Арестович взбунтовался, каковы его шансы в роли соперника Зеленского и не придется ли ему в итоге бежать в Россию? Об этом — в материале NEWS.ru

Каковы основные пункты предвыборной программы Арестовича

Киев возьмет на себя обязательство не пытаться вернуть вошедшие в состав России территории силовым путем. В своей опубликованной в среду предвыборной программе такой шаг предлагает экс-советник офиса президента Украины Алексей Арестович (внесен в России в перечень террористов и экстремистов).

«Требуем вступления в НАТО с обязательством не отвоевывать оккупированные на момент вступления территории, а добиваться их возвращения только политическим путем», — уточнил претендент на президентское кресло.

В программе Арестовича, который в последние месяцы обвиняет действующие власти в провалах экономического и военного характера, важное место занимает возможный мирный сценарий — Украина соглашается на вариант прекращения огня по концепции бывшего госсекретаря США Генри Киссинджера. Как известно, Киссинджер поддерживает идею принятия Украины в НАТО, но лишь при определенных условиях.

Среди пунктов программы Арестовича значится также переход ВСУ к стратегической обороне на фронте. Экс-советник рассчитывает сберечь больше жизней и выиграть время, за которое удастся подготовить в тылу побольше специалистов в разных сферах. В экономике Арестович призвал ввести чрезвычайное положение, направленное на сокращение бюрократических процедур и «ускорение развития», в частности снижение учетной ставки и проведение налоговой реформы.

Вечером в четверг потенциальный кандидат в президенты выпустил новый пост, в котором прямо призвал начать диалог с Москвой. «Я думаю нам нужно мириться. Выходить на мирные переговоры. Но эти переговоры должны быть честными и паритетными», — заявил Арестович.

Выборы президента Украины теоретически могут пройти в марте следующего года.

Фото: МО Украины

Как именно Арестович оскорбил Зеленского

Программа Арестовича появилась на следующий день после заявлений, которыми блогер шокировал украинское общество. Бывший советник офиса Зеленского заговорил так, как давно уже говорили участники ток-шоу на российских федеральных телеканалах. Зеленский — оставленный всеми диктатор, который не желает взглянуть в глаза реальности, заявил Арестович. Так он прокомментировал нашумевшую статью в американском журнале Time, посвященную настроениям в киевских коридорах власти.

«Сколько реальность ни отрицай, она от этого никуда не девается. В статье Time проступает неприятный и смутно знакомый образ — оставленный всеми диктатор, бродящий по закоулкам бункера, не желающий взглянуть в глаза реальности и истерически восклицающий про скорую победу, достичь которой он не способен», — считает Арестович, который еще несколько месяцев назад отзывался о Зеленском исключительно в комплиментарных тонах.

Политтехнолог отметил, что Зеленский ненавидит любое мнение, отличное от своего, а окружение боится говорить ему правду в лицо. При этом блогер тут же сам упомянул фигуру Адольфа Гитлера — так, что это имя осталось в памяти аудитории, но сделал это очень аккуратно — через отрицание. По его мнению, американский журналист мастерски рисует в своей статье «неприятный и смутно знакомый образ: оставленный всеми диктатор, бродящий по закоулкам бункера, не желающий взглянуть в глаза реальности и истерически восклицающий про скорую победу, достичь которой он неспособен. Авторитарный лидер, которому боится сказать правду его окружение. Нет, это не прямая параллель с Гитлером». По словам Арестовича, сам журналист «никогда не провел бы такой параллели».

Напомним, во вторник, 30 октября, американский журнал опубликовал статью-расследование, в которой утверждается, что сентябрьский визит президента Украины в США не принес существенных результатов, а сам Зеленский теперь зол из-за того, что внимание Запада к украинскому конфликту угасает. В Time также предрекли зимой серьезные изменения в военной стратегии Украины и перетряску в команде лидера страны.

Фото: Стрингер/РИА Новости Президент Украины Владимир Зеленский и президент США Джо Байден

Москву вряд ли устроит «формула мира Арестовича»

Бывший депутат Верховной рады Спиридон Килинкаров сомневается в том, что предвыборная программа Арестовича подойдет для разрешения российско-украинского кризиса. По мнению экс-депутата, Москву уже волнует тема глобальной безопасности, а тезисы Арестовича ее не затрагивают, поэтому Москва их не примет, даже если Киев с ними согласится.

«Достаточно ли этого на данном этапе, после всего, что уже произошло? Это было актуально, пока не началась СВО, пока не было такого количества жертв. Россия выдвинула свои требования США — и там все четко обозначено. Теперь же конечная цель не Украина, это промежуточный этап. Конечная цель — безопасность РФ», — отметил бывший депутат.

Сомневается собеседник и в том, что политтехнолог будет баллотироваться. «Мне кажется, Арестович не будет принимать полноценного участия в выборах. То, что он озвучил свою программу, — это пока только заявка», — резюмировал Килинкаров.

Фото: t.me/O_Arestovich_official Алексей Арестович

Видит ли себя Арестович президентом Украины

Российский политтехнолог экс-премьер ЛНР Марат Баширов считает, что у блогера есть все шансы вписаться в контуры будущей системы власти в Киеве. По его мнению, Арестович готовится к следующему этапу украинской государственности.

«Он сохранится, я не сомневаюсь. Вопрос в том, кто будет руководить с точки зрения конституционного устройства? Насколько длительным будет переходный период между нынешним статусом Украины и последующим? Арестович к этому готовится. Готовится и Порошенко, и вся их старая гвардия», — поделился своим мнением с NEWS.ru Баширов.

«Я за ним наблюдаю на протяжении последнего года. Нельзя сказать, что Арестович проснулся утром и начал говорить вещи, противоречащие тем, что говорил вчера. Он к этому шел. Его позиция достаточно самостоятельная и органичная, — отметил в беседе с NEWS.ru политический обозреватель Александр Асафов. — Арестович выстраивает себя как внятная и понятная людям оппозиция нынешней власти. Ни Порошенко, ни Тимошенко, ни забытый Ляшко, ни другие маргиналы правого толка такой оппозицией стать не могут. Если рассматривать Арестовича через электоральную призму, то вполне можно нащупать его электорат. Думаю, это такая заготовка вдолгую, но, опять же, абсолютно в рамках нынешнего политического режима, и обстоятельств его существования», — полагает Асафов.

Что Арестович говорил про Россию

Арестович стал очень популярным на Украине вскоре после начала СВО — в качестве «говорящей головы» администрации Зеленского он почти каждый вечер выступал со стримами в социальных сетях, комментируя ход боевых действий. Блогер говорил нарочито ровным, убаюкивающим тоном, очевидно, пытаясь тем самым снизить уровень панических настроений в обществе, внушить оптимизм. Он убеждал украинцев в победе ВСУ. Например, в апреле 2022-го он уверял, будто российская армия будет разгромлена в течение двух месяцев. И хотя ни это, ни многие другие его предсказания не сбылись, согласно опросам, Арестович в итоге стал одним из самых известных людей на Украине, обойдя самого Зеленского.

В январе, в очередном стриме советник мимоходом заявил, что ракета, разрушившая жилой дом в Днепре (Днепропетровске), была украинской. Киев называл ее «российской». Арестович подвергся резкой критике и был вынужден уволиться из офиса Зеленского.

После отставки украинские СМИ сразу же предположили, что экс-советник станет лицом нового проекта, призванного заменить «Оппозиционную платформу» — партию, которая ориентировалась на русскоязычных жителей юга и востока Украины.

Председатель Союза политэмигрантов и политзаключенных Украины (СППУ) Лариса Шеслер в разговоре с NEWS.ru говорила: Арестович представляет клан, который делает ставку на русскоязычных. Поводом для таких выводов, в частности, стало публичное признание жены Арестовича Анастасии в том, что дома они говорят по-русски и не стесняются этого.

«Он себе позволяет некоторые резкие высказывания. Скажем, — что украинская политика по отношению к русским и русскому языку — неправильная», — отмечала Шеслер.

Фото: Volodymyr Tarasov/Keystone Press Agency/Global Look Press

Куда Арестович мог сбежать с Украины

Сразу после того, как Арестович сравнил Зеленского с Гитлером, киевская пресса задалась вопросом, почему блогер так осмелел и не опасается ли он ответной реакции? Как уже сообщалось, месяц назад против Арестовича открыли уголовное разбирательство, так что у силовиков уже есть повод для ареста бывшего советника.

Однако журналисты украинского издания «Страна» пришли к выводу, что политтехнолог уже давно находится за границей. В качестве косвенного доказательства они приводят эфиры, в которых ранее Арестович участвовал лично, а в последнее время только по видеосвязи. Журналисты предполагают, что Арестович находится в Евросоюзе, в частности в Вене. При этом российские эксперты не верят, что блогер в будущем сможет перебраться в Россию. «Он столько всего ранее наговорил про русских и российскую армию, что это тянет на несколько уголовных статей. Здесь ему точно не забудут этого. Вчера Арестович был пророссийским, завтра будет нацистским, послезавтра еще каким-нибудь. Определенная гигиена у нас должна быть», — сказал политолог Владимир Корнилов.

Арестович служит тем, кто больше заплатит, а в данный момент, вероятно, он получил заказ на своего бывшего начальника, считает эксперт. «Там сейчас наклевывается какая-никакая президентская кампания, и он в ней участвует. Статья в журнале Time — это показатель того, что на Западе тоже думают, каким образом устранить Зеленского и заменить его на более приемлемую для себя фигуру», — заявил NEWS.ru Корнилов.

Напомним, в мае Росфинмониторинг внес экс-советника главы офиса президента Украины в перечень террористов и экстремистов. В начале октября МВД России объявило Арестовича в розыск. Уголовная статья, по которой возбудили дело, не указывалась.

Что об Арестовиче говорят в администрации Зеленского

Если верить утечкам с Банковой улицы (место в Киеве, где расположен офис президента), там пока решили игнорировать нападки бывшего коллеги: советник главы ОП Дмитрий Литвин и один из ключевых спичрайтеров Зеленского на одном из внутренних совещаний призвал попросту больше не упоминать его фамилию. «Первое: не называйте фамилию. Найдите способ показать, о ком вы что-то говорите, не добавляя энергии или упоминаний фамилии», — передают слова Литвина источники издания «Страна».

Согласно этой публикации, советник добавил, что «если какие-то персонажи „точно знают“, как воевать, но сами при этом воюют разве что болтовней в YouTube, они не заслуживают вашего внимания».

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