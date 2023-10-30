Пленные украинцы идут на фронт: почему они хотят воевать против Киева

Фото: МО Украины

Добровольческий батальон имени Богдана Хмельницкого, сформированный из военнопленных солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ), поступил на службу в российское оперативно-боевое тактическое формирование (ОБТФ) «Каскад». Бойцы проходят боевое слаживание и скоро отправятся на передовую. Смогут ли бывшие противники искренне воевать за российскую армию, какие задачи они будут выполнять в зоне СВО и много ли украинцев в этом конфликте занимают сторону России — в материале NEWS.ru.

Когда батальон Хмельницкого отправится в зону СВО

В пятницу, 27 октября, стало известно, что первый добровольческий батальон имени Богдана Хмельницкого, полностью сформированный из бывших военнослужащих ВСУ, вступил в ряды российской армии. Командир подразделения бывший старший сержант украинских войск Андрей Тищенко рассказал, что подразделение завершает подготовку и слаживание на тыловых полигонах в Донецкой Народной Республике (ДНР) и вскоре отправится на фронт.

«В данный момент мы поступили на службу в военное подразделение ОБТФ „Каскад“ и непосредственно здесь будем нести свою дальнейшую службу. У нас также по окончании учебного процесса будет проводиться присяга», — рассказал он.

По словам Тищенко, бойцы приехали в учебный центр примерно три недели назад, и «настроение у всех боевое».

«Оружие и обмундирование нам выдали сразу, как мы сюда приехали, на следующий день. Каждый получил свой автомат, он его обслужил полностью. Потом были выезды на полигон, каждый человек пристрелял свое оружие», — объяснил комбат.

Будут ли бывшие вэсэушники искренне воевать на стороне РФ

Формирование добробатов из украинских военнопленных — большое достижение специальной военной операции, заявил NEWS.ru военный эксперт капитан I ранга Василий Дандыкин. Он пояснил, что среди добровольцев есть люди из западных, восточных и южных регионов Украины, которые осознанно встали на сторону России.

«Там много тех, кто попал в плен непосредственно в бою, тысячи таких. Одни хотят вернуться в ВСУ по обмену, другие переждать, третьи же понимают, что киевский режим ведет в тупик. Эти пленные встают на сторону России и делают это осознанно. Таких людей больше, чем один батальон», — уверен Дандыкин.

Он напомнил, что подобные добровольческие формирования из военнопленных возникали и в рядах Красной армии в годы Великой Отечественной войны.

«Они состояли из чехов, словаков и поляков, а также румын, которые долго были союзниками Гитлера. Но ничего подобного нам тогда не удавалось создать из пленных немцев, вплоть до конца войны. Это факт, который говорит о многом. Поэтому появление сегодня батальона Хмельницкого — знаковый момент», — подчеркнул Дандыкин.

Фото: МО Украины

Мобилизованные украинцы способны искренне воевать за Россию, считает первый зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев. В беседе с NEW.ru он отметил, что военнопленных насильно не заставляют присоединяться к российской армии.

«Под дулами автоматов их загоняют в ВСУ. Многие из них в глубине души прекрасно знают, что русский мир им ближе и родней россказней заезжих западных эмиссаров. Среди тех, кто попадает к нам в плен, довольно распространены такие настроения. Собственный призыв они считают несправедливым, как и в целом отношение нынешнего киевского режима», — убежден парламентарий.

Как сформировалось подразделение украинских пленных

В феврале этого года стало известно, что около 200 бывших военнослужащих ВСУ собираются пополнить формируемый в ДНР добровольческий батальон имени Богдана Хмельницкого. Анонимный представитель силовых структур тогда рассказал журналистам, что многие пленные готовы вернуться на фронт и воевать по другую сторону. Он отметил, что из-за увеличения числа желающих воевать за ВС РФ необходимо урегулировать некоторые правовые коллизии.

«Есть отдельные моменты, связанные с личными документами теперь уже бывших украинских военных. Их необходимо провести в порядок, только после этого начать процедуру оформления паспорта РФ», — пояснил силовик.

Спустя несколько дней комбат Андрей Тищенко в интервью РИА Новости сообщил, что батальон Хмельницкого был создан назло украинскому правительству, которому оказался не нужен собственный народ.

«Украинская власть должна была защищать своих людей, но она их просто бросила. У меня и моих товарищей, которые будут вместе со мной в этом подразделении, появилась возможность исполнить свой долг», — заявил Тищенко.

По его словам, 95% добровольцев — это бывшие украинские военные, которые заключат контракты с Вооруженными силами РФ на общих условиях.

«Батальоны формируются на этапе получения российского гражданства, подписания контракта и убывания в лагерь для дальнейшей подготовки или переподготовки», — объяснил экс-боец ВСУ.

Фото: Павел Лисицын/РИА Новости Наручники на руках украинского военнопленного в Запорожской области

Какие задачи будет выполнять батальон Хмельницкого в зоне СВО

Первый добровольческий батальон из бывших бойцов ВСУ будет выполнять штурмовые задачи в зоне спецоперации, сообщил NEWS.ru военный эксперт Александр Артамонов. В состав подразделения, по его словам, вошли военнопленные, прошедшие строгую процедуру проверки со стороны российской контрразведки.

«Это не черные бушлаты. Скорее всего, это будет штурмовая пехота, ведь другой квалификации у украинских бойцов нет. К артиллерии, танкам и самолетам их не допустят, в разведку не возьмут. Тяжким ратным трудом они будут искупать свой грех по уничтожению братьев-славян», — сказал Артамонов.

В батальон экс-бойцов ВСУ войдут от 450 до 500 человек, уточнил военный эксперт. Он добавил, что подготовка бойцов, ранее сражавшихся на стороне противника, — сложный и трудоемкий процесс.

«Нам нужно быть уверенными в их благонадежности, а на это требуется время. Нужно поднять документы, провести перекрестные допросы, установить факты военных преступлений и сопричастности к ним. И только после этого вынести решение: давать человеку оружие или нет. Это не пиратская вольница», — объяснил Артамонов.

Формирование подобных добробатов доказывает, что Россия лояльно относится к сохранению украинского государства, подчеркнул собеседник NEWS.ru. По его словам, бойцы ВСУ сами выбирают сторону, за которую воевать.

«Мы даем украинцам возможность самим оценивать ситуацию и участвовать в некой альтернативной форме существования этой страны как союзницы России. Мы не рассматриваем Украину в качестве завоеванной территории, а их — в качестве рабов. Мы их освобождаем. Если эти бойцы ни в чем не замешаны, они хотят сражаться и сменить власть у себя в стране, мы их поддерживаем. В этом и есть политический смысл добробатов», — заключил Артамонов.

Фото: МО Украины

Появятся ли другие батальоны экс-бойцов ВСУ

Артамонов выразил мнение, что в будущем могут быть сформированы и другие подобные подразделения в составе российской армии. Так же считает и депутат Журавлев. Он отметил, что расширение такой практики должно проходить при должном контроле со стороны российских спецслужб.

«Такие подразделения, на мой взгляд, следует только расширять. Это ведь борьба украинцев за собственную свободу. Внутри страны, я уверен, тоже найдутся тысячи людей, которые присоединятся к нашей армии», — заключил Журавлев.

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