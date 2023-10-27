«Искупить грех»: стало известно о миссии батальона из бывших бойцов ВСУ Военэксперт Артамонов: добробаты из экс-бойцов ВСУ будут штурмовиками в зоне СВО

Фото: МО РФ

Первый добровольческий батальон, полностью сформированный из бывших украинских военнослужащих, будет выполнять штурмовые задачи в зоне спецоперации, сообщил NEWS.ru военный эксперт Александр Артамонов. В состав подразделения, по его словам, вошли военнопленные, прошедшие строгую процедуру проверки со стороны российской контрразведки.

Это не черные бушлаты. Скорее всего, это будет штурмовая пехота, ведь другой квалификации у украинских бойцов нет. К артиллерии, танкам и самолетам их не допустят, в разведку не возьмут. Тяжким ратным трудом они будут искупать свой грех по уничтожению братьев славян, — сказал Артамонов.

В батальон экс-бойцов ВСУ войдут от 450 до 500 человек, уточник военный эксперт. Он не исключил, что в будущем могут быть сформированы и другие подобные подразделения в составе Вооруженных сил России.

Чтобы подготовить группу людей, сражавшихся на стороне ВСУ, и быть уверенным в их благонадежности, требуется время. Это сложный трудоемкий процесс. Нужно поднять документы, провести перекрестные допросы, установить факты военных преступлений и сопричастности к ним и только после это вынести решение, давать человеку оружие или нет. Это не пиратская вольница, — объяснил Артамонов.

Формирование добробатов из украинских военнопленных доказывает, что Россия лояльно относится к сохранению украинского государства, подчеркнул собеседник NEWS.ru. По его словам, бойцы ВСУ сами выбирают сторону, за которую будут воевать.

Мы даем украинцам возможность самим оценивать ситуацию и участвовать в некой альтернативной форме существования этой страны как союзницы России. Мы не рассматриваем Украину в качестве завоеванной территории, а их — в качестве рабов. Мы их освобождаем. Если эти бойцы ни в чем не замешаны, они хотят сражаться и сменить власть у себя в стране, мы их поддерживаем. В этом и есть политический смысл добробатов, — заключил Артамонов.

Ранее стало известно, что российское оперативно-боевое тактическое формирование (ОБТФ) «Каскад» приняло на службу добровольческий батальон имени Богдана Хмельницкого, сформированный из бывших украинских военнослужащих. По словам командира этого батальона Андрея Тищенко, после принятия присяги бойцы отправятся на фронт.