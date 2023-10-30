Time: зимой произойдут серьезные перестановки в команде Зеленского

Фото: president.gov.ua

Зимой стоит ожидать изменений в военной стратегии Украины, а также серьезных встрясок в команде президента Владимира Зеленского, пишет журнал Time со ссылкой на источники, близкие к украинскому лидеру. По словам собеседников издания, необходимо будет уволить как минимум одного министра, а также старшего генерала, отвечающего за контрнаступление, чтобы переложить на него ответственность за медленный прогресс Украины на фронте.

Мы не движемся вперед. Они [полевые командиры] просто хотят сидеть в окопах и держать оборону, но таким образом мы не сможем выиграть войну, — сказал один из близких помощников Зеленского.

Как сообщил изданию старший военный офицер ВСУ, в начале октября политическое руководство в Киеве потребовало от армии проведения операции по возвращению Горловки. Ответ от военных командиров пришел в виде вопроса: «Чем?».

У них нет ни людей, ни оружия. Где оружие? Где артиллерия? Где новобранцы? — пожаловался военный.

Ранее польский генерал Леон Коморницкий заявил, что Вооруженные силы Украины с самого начала не имели ресурсов, чтобы прорвать российскую оборону. По его словам, в зоне спецоперации ведется позиционное противостояние, а украинского контрнаступления на самом деле никогда не было. Он пояснил, что российская армия за восемь месяцев построила очень сильные оборонительные позиции. Это как своеобразная цитадель между Артемовском, Запорожьем и Крымом — это зона смерти для украинских пехотинцев, добавил генерал.