Приедет ли Зеленский на переговоры в Москву и зависит ли это от США При каких условиях возобновится диалог России и Украины

Фото: president.gov.ua

Владимир Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский немедленно отправится на переговоры в Москву, если поступит распоряжение от правящих элит США, заявил бывший премьер республики Николай Азаров. По его мнению, нынешние киевские власти абсолютно несамостоятельны. Согласится ли Вашингтон начать разрядку напряженности с Москвой в украинском конфликте — ведь ему сейчас надо помогать Израилю, — насколько реален визит Зеленского в Россию и как это воспримут рядовые украинцы — в материале NEWS.ru.

Какими могут быть условия для переговоров

Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров назвал условие, при котором президент Владимир Зеленский посетит Москву. По его мнению, глава Украины прибудет в российскую столицу для мирных переговоров, если поступит соответствующее указание из-за океана, считает Азаров. Как добавил бывший премьер, в таком случае Зеленский сможет даже отменить собственный указ, которым он запретил сам себе ведение переговоров с президентом России Владимиром Путиным.

«Ему может позвонить, например, госсекретарь США Энтони Блинкен и сказать: „Слушай, ты давай-ка отменяй указ, командируйся сначала в Вашингтон, чтобы мы тебе рассказали, что надо делать, а потом в Москву“. И так будет сделано немедленно», — предположил Азаров.

По мнению экс-премьера, украинские власти не могут принимать самостоятельные решения даже в мелочах, они руководствуются указаниями партнеров. Даже районных прокуроров в Киеве назначают лишь после утверждения кандидатур специальной комиссией, состоящей из американцев, напомнил Азаров.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что для мирных переговоров по Украине нужны не «театральные жесты», а отмена декрета Киева о запрете такого диалога. Глава государства похвалил киевских представителей за корректировку в позиции, в частности за слова о том, что конфликт нужно решать мирно.

Отвечая на вопросы издания La Repubblica, секретарь СНБО Украины Алексей Данилов впервые дал понять, что Киев корректирует свою позицию и может снять свое прежнее требование о том, что мирные переговоры с Москвой начнутся не ранее, чем украинские войска вернутся на границы 1991 года. Данилов заявил, что пункты «мирного плана Зеленского» можно поменять местами, а значит, Киев может сперва начать обсуждать с Москвой, например, ядерную или продовольственную безопасность, освобождение пленных, уголовное преследование «военных преступников», выплату репараций и прекращение огня.

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков в понедельник заявил, что на Западе «постепенно разгорается» дискуссия о мирных переговорах с российским лидером.

Что сказали в Госдуме о мирных переговорах с Киевом

Власти не раз называли целями СВО демилитаризацию и денацификацию Украины, напоминают коммунисты в Госдуме. Как говорил в сентябре первый зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков (КПРФ), только после установления контроля над всей Украиной можно будет говорить о завершении СВО.

«СВО была начата с целями демилитаризации и денацификации Украины, поэтому было бы странно завершать ее, не достигнув этих задач. Прошедший год и ход специальной операции показывает, что достичь целей возможно только в том случае, если мы будем говорить о всей Украине в целом, не исключая Одессу, Киев, Харьков, Львов», — сказал парламентарий.

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press Николай Азаров

Могут ли США приказать Зеленскому начать переговоры

Политконсультант, экс-депутат одесского горсовета Игорь Димитриев считает, что мнение о полной подчиненности Киева Вашингтону не соответствует реальности. «Сам Азаров уже 10 лет не был на Украине и с трудом представляет себе, что на самом деле происходит в Киеве. Для Азарова и его единомышленников Зеленский — это смешной петрушка, который каждый раз звонит в США и спрашивает на все разрешение. Конечно, приятно и комфортно воспринимать такую картинку, но это миф», — пояснил в беседе с NEWS.ru Димитриев.

По его мнению, в реальности Зеленский ведет себя хитро, используя противоречия на Западе — внутриамериканские и внутринатовские. «Петляя между полюсами, между их требованиями, Зеленский умудряется продвигать и свою линию. И я очень сильно сомневаюсь, что он поехал бы в Москву переговариваться», — сказал экс-депутат.

По мнению Димитриева, игра идет тонкая и американцы не требуют от своих подчиненных нарочитой демонстрации полной лояльности.

«Кроме того, есть масса способов сорвать даже такой „приказной сценарий“, если он не нравится самому Зеленскому или его окружению. Каждый раз, когда на Западе заявляют, что „вот-вот начнем о чем-то с Кремлем договариваться“, происходит что-то трагическое — ракетный удар, диверсия какая-то — и исчезают любые намеки на переговоры», — пояснил Димитриев.

Переговоры в нынешней ситуации вряд ли воспримет большинство в украинском обществе, полагает собеседник. «Не стоит думать, что, как только США перестанут помогать Киеву, украинцы побегут встречать с цветами российскую армию, — нет, этого не будет», — предупреждает Димитриев.

В свою очередь политтехнолог Марат Баширов в разговоре с NEWS.ru предположил, что вариант, при котором из Вашингтона поступит команда Киеву возобновить диалог с Москвой, все-таки возможен.

«Такой сигнал от Вашингтона вероятен, но только не при Зеленском. Сначала нужно будет „апгрейдить“ все те проблемы, которые, в конечном итоге связанны с Зеленским. Я все-таки считаю, что это будет такое очень переходное правительство в виде хунты. Поэтому Зеленскому вряд ли раздастся звонок, а вот кому-то другому в результате определенных событий в Киеве — вполне возможно. Все-таки самый вероятный сценарий — это раздел Украины и создание нового государства в гораздо более усеченном варианте и с новой администрацией, которой и придется обо всем договариваться», — предположил Баширов.

Фото: president.gov.ua Владимир Зеленский

Поменяют ли США Украину на Израиль

Помощь Израилю — приоритет США, так как еврейское государство остается более важным, традиционным союзником, отмечают аналитики. Правда, президент Джо Байден 21 октября запросил у Конгресса $61,3 млрд на помощь Украине и лишь $14,3 млрд — для Израиля. Но общий настрой в нижней палате парламента США сводится к тому, что Киеву пора готовиться к снижению масштабов военной помощи. По предположению экспертов, часть ее перенаправят Израилю — например, Пентагон заявлял о подобном ходе с поставками артиллерийских снарядов.

Но даже в случае переориентации потоков помощи США к Израилю для Зеленского не сразу все будет потеряно. «В целом и ВСУ, и всем, конечно, будет сложнее. Того, что уже дали Киеву, еще как минимум на несколько месяцев хватит. А затем Зеленскому придется что-то придумывать — переместить нагрузку на европейских спонсоров и поставщиков», — допустил Димитриев.

Кроме того, американист, ведущий научный сотрудник Центра исследований проблем безопасности РАН Константин Блохин пояснил NEWS.ru, что Байден будет помогать Киеву нелегально, если конгресс заблокирует помощь Украине.

«Во время президентства Рейгана США через ЦРУ продавали оружие Ирану, а на полученные деньги спонсировали вооруженную группировку контрас в Никарагуа. Администрация Байдена может воспользоваться похожей схемой, если новый спикер нижней палаты Майк Джонсон заблокирует помощь Украине. Кроме того, Вашингтон может финансировать Украину через разветвленную сеть фондов. США могут надавить на Евросоюз, чтобы он увеличил помощь для Киева», — считает Блохин.

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