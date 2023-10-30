На Западе рассказали о настроении Зеленского после поездки в США Time: Зеленский разозлился из-за снижения интереса западных союзников к Украине

Фото: Ukraine Presidency/Ukrainian Pre/Global Look Press

Владимир Зеленский

Президента Украина Владимира Зеленского разозлили результаты его сентябрьского визита в Вашингтон, пишет обозреватель Симон Шустер для журнала Time. Отмечается, что Зеленский остался крайне недоволен снижением уровня поддержки со стороны западных стран. Шустер подчеркнул, что глава страны чувствует себя преданным западными союзниками.

После его визита в Вашингтон корреспонденты Time попытались понять, как Киев отреагирует на полученные сигналы, особенно на настойчивые призывы к Зеленскому бороться с коррупцией внутри его собственного правительства, а также на угасающий энтузиазм по поводу военного конфликта, конца которому не видно. В свой первый день в Киеве я спросил одного человека из его окружения, как чувствует себя президент. Ответ последовал без малейшего колебания: «Злой», — указано в статье Шустера.

В Time также сообщали, что зимой стоит ожидать серьезных изменений в военной стратегии Украины, а также серьезных встрясок в команде Зеленского. По словам собеседников издания, необходимо будет уволить как минимум одного министра, а также старшего генерала, отвечающего за контрнаступление, чтобы переложить на него ответственность за медленный прогресс Украины на фронте.

Как рассказал изданию старший военный офицер ВСУ, в начале октября политическое руководство в Киеве потребовало от армии проведения операции по возвращению Горловки. Ответ от военных командиров пришел в виде вопроса: «Чем?».