https://static.news.ru/photo/c44e0776-d180-11e9-a39e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Thomas Frey/dpa/Global Look Press

Слон перепугал жителей деревни на западе Белоруссии. Он сбежал из цирка и забрёл в населённый пункт. В ситуации пришлось разбираться местной милиции.

Необычное сообщение поступило в дежурную службу Кобринского РОВД. Жительница деревни Большие Лепесы рассказала, что в деревне Лесково (под Кобрином в Брестской области) по гравийной дороге ходит слон, — говорится в сообщении пресс-службы МВД Белоруссии.

На место прибыли экипаж ГАИ и участковый. К тому времени за слоном уже приехал работник цирка. Выяснилось, что возле соседней деревни у них стоянка, где животные ждут таможенного оформления.

Данный слон пасётся на свободном выгуле. Утром он сломал изгородь и вышел с территории пастбища, — сообщили в МВД.

Сотрудники милиции помогли вернуть слона в загон.

Обошлось без происшествий, — заключили в ведомстве.

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