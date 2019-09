Так, канадка Эмили Роджерс вспоминает, что нашла нетрезвого енота у себя дома на заднем дворе.

Странно ведущих себя зверей видели и другие местные жители. Учитывая, что обычно еноты проворные и быстрые, замедленная нетвёрдая походка не могла не привлечь внимания горожан.