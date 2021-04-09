В ЦИК Киргизии рассказали, когда пройдут выборы в парламент

https://static.news.ru/photo/93df626e-9ae8-11eb-8711-96000091f725_660.jpg Фото: Жоомарт Ураимов/РИА Новости

Выборы в парламент Киргизии должны состояться после конституционной реформы в стране, рассказала председатель Центральной избирательной комиссии страны Нуржан Шайлдабекова.

По её словам, примерный срок проведения выборов — осень.

Выборы депутатов парламента Киргизии должны состояться после конституционной реформы, примерный срок, наверное, осень, — сказала она.

После референдума по изменению конституции страны необходимо привести избирательное законодательство в соответствие с новым Основным законом.

Принятие законов может занять несколько месяцев, потому что необходимо соблюсти процедуру рассмотрения документов, — отметила она.

Период подготовки к выборам в парламент в стране составляет три месяца, передаёт «Интерфакс».

Накануне Центризбирком Киргизии подсчитал 50,26% голосов на референдуме по изменению конституции. После подсчёта более половины бюллетеней власти насчитали 76,72% голосов «за».

Общее количество избирателей в стране составляет 3,6 млн человек. Чтобы референдум состоялся, на него должны прийти не меньше 30% имеющих право голоса граждан. Новый вариант конституции будет принят, если вариант «за» на голосовании выберут не меньше 50% избирателей.

В изменениях в конституцию речь идёт об усилении полномочий президента, сокращении срока его правления страной с шести до пяти лет и разрешении одному и тому же человеку занимать высший пост в республике два раза подряд, писал NEWS.ru.

4 октября в Бишкеке прошли парламентские выборы, после которых недовольные результатами граждане вышли на митинги, протесты переросли в беспорядки. Они продолжались несколько дней. После этого власти отменили итоги голосования, 15 октября Жээнбеков ушёл с поста главы государства. Временно исполнять обязанности президента стал освобождённый из заключения во время беспорядков экс-депутат партии «Ата-Журт» Садыр Жапаров. Позже он победил на досрочных президентских выборах в стране, набрав 79% голосов.