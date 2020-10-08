ЦИК Киргизии предложила снизить избирательный порог

https://static.news.ru/photo/0616dcc8-09f7-11eb-90db-fa163e074e61_660.jpg Фото: Kyrgyz Republic Government

Члены Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Киргизии единогласно одобрили предложение о снижении 7-процентного избирательного порога перед повторными выборами в парламент, сообщила член ЦИК Гульнара Джурабаева.

По её словам, инициатива поступила от председателя комиссии Нуржан Шайлдабековой.

Вчера на совещании члены ЦИК говорили о том, что необходимо снизить избирательный порог, чтобы не оставалось такого большого количества непредставленных в парламенте групп, — рассказала Джурабаева.

Она уточнила, что предложение было утверждено в ходе совещания, после чего его направили в парламент, передаёт ТАСС.

В настоящее время для того, чтобы избраться в парламент, партиям необходимо набрать не менее 7% голосов. Предыдущее снижение избирательного порога состоялось в июле, когда глава республики Сооронбай Жээнбеков поддержал поправки в закон о выборах президента и депутатов парламента, уменьшив порог с 9 до 7%.

Как писал NEWS.ru, ранее президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков заявил, что готов оставить высокий пост. По его словам, такой шаг он сделает, едва республика встанет на путь законности.

После прошедших в Киргизии 4 октября парламентских выборов страну охватили акции протеста. Манифестанты требовали пересмотра итогов голосования. Согласно предварительным итогам, в законодательный орган прошли только проправительственные и центристские партии, а ещё 11 политических объединений не смогли преодолеть пороговый барьер в 7%.

Оппозиция Киргизии пыталась запустить процедуру импичмента президента. Парламент на заседании 7 октября должен был принять решение о запуске процесса отстранения Сооронбая Жээнбекова от власти, однако этому помешало отсутствие кворума.