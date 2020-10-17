ЦИК Киргизии назначит повторные выборы после снижения избирательного порога

https://static.news.ru/photo/cdf86d0c-1072-11eb-a7ef-fa163e074e61_660.jpg Фото: Табылды Кадырбеков/РИА Новости

Центризбирком Киргизии назначит повторные выборы в парламент только после того, как законодательный орган снизит текущий избирательный порог в 7% и примет ещё ряд изменений. Об этом в субботу сообщила пресс-служба ЦИК.

ЦИК назначит повторные выборы после внесения [парламентом] изменений в законодательство о выборах по снижению избирательного порога, залога и применения заявлений по «форме-2», — говорится в сообщении.

Повторные выборы комиссия рекомендует провести 20 декабря для того, чтобы успеть подвести их итоги в 2020 году.

5 октября Бишкек охватили акции протеста. Митингующие были недовольны итогами голосования. Согласно предварительным результатам, в законодательный орган прошли только проправительственные и центристские партии, а ещё 11 политических объединений не смогли преодолеть пороговый барьер в 7%.

Демонстранты захватили ряд правительственных зданий. 15 октября президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков заявил, что принял решение уйти в отставку. Полномочия главы государства на себя принял премьер Садыр Жапаров. Согласно конституции, сделать это должен был спикер парламента, но он отказался, писал NEWS.ru.