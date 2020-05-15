ЦИК Белоруссии приняла документы от группы поддержки Лукашенко на выборах

https://static.news.ru/photo/0c9f84d4-9691-11ea-953b-fa163e074e61_660.jpg Фото: pixabay.com/ru/users/jackal007-969552

Центризбирком Белоруссии зарегистрировал инициативную группу по выдвижению действующего главы государства Александра Лукашенко кандидатом в президенты.

Её возглавляет председатель Федерации профсоюзов Белоруссии Михаил Орда. Всего в составе группы 11 481 человек.

Глава ЦИК страны Лидия Ермошина заявила, что к членам группы нет никаких замечаний по гражданству и праву их участия в сборе подписей. Она подчеркнула, что Лукашенко соответствует всем требованиям для выдвижения кандидатом на пост главы государства.

Всего по данным на 14 мая, в ЦИК Белоруссии подали документы на регистрацию групп 34 человека. Для её получения необходимо иметь в составе группы не менее 100 человек. Они должны собрать не менее 100 тысяч подписей избирателей.

Парламент Белоруссии назначил дату президентских выборов на 9 августа. Эту дату одобрили большинство депутатов. Ранее Александр Лукашенко заявил, что выборы главы государства состоятся летом 2020 года, поскольку у власти нет никаких оснований для их переноса. Об этом писал NEWS.ru.

Александру Лукашенко 65 лет. Он занимает должность главы Белоруссии с 20 июня 1994 года на протяжении пяти президентских сроков.