Лукашенко назвал крайний срок проведения выборов в Белоруссии

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Белорусский лидер Александр Лукашенко уверен, что массовые мероприятия по случаю Дню Победы, не окажут влияния на ситуацию с коронавирусом и здоровье людей.

При этом Лукашенко во время видеоконференции с президентом Молдавии Игорем Додоном подчеркнул, что с учётом обстановки будет применён «очень строгий подход», передаёт БЕЛТА. Оснований отменить Парад Победы нет. Убежден, это...