Лукашенко назвал крайний срок проведения выборов в Белоруссии

Дата президентских выборов в Белоруссии будет определена в ближайшее время, сообщил глава государства Александр Лукашенко во встречи с молдавским лидером Игорем Додоном.
По его словам, выборы в Белоруссии состоятся раньше, чем в Молдавии.
У нас нет оснований здесь их переносить, нет возможности по Конституции перенести эти выборы, — подчеркнул он.
Лукашенко отметил, что голосование состоится летом, а август является крайним сроком,
Как писал NEWS.ru, ранее белорусский лидер заявил, что суть его предвыборной программы станет известной во время обращения лидера к парламенту республики и её жителям.
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