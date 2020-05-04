Страны СНГ

Лукашенко назвал крайний срок проведения выборов в Белоруссии

14:56, 04 мая 2020
Александр Лукашенко Александр Лукашенко Фото: president.gov.by

Дата президентских выборов в Белоруссии будет определена в ближайшее время, сообщил глава государства Александр Лукашенко во встречи с молдавским лидером Игорем Додоном.

По его словам, выборы в Белоруссии состоятся раньше, чем в Молдавии.

У нас нет оснований здесь их переносить, нет возможности по Конституции перенести эти выборы, — подчеркнул он.

Лукашенко отметил, что голосование состоится летом, а август является крайним сроком, передаёт БелТА.

Как писал NEWS.ru, ранее белорусский лидер заявил, что суть его предвыборной программы станет известной во время обращения лидера к парламенту республики и её жителям.

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