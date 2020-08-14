ЦИК Белоруссии огласила окончательные результаты выборов президента

https://static.news.ru/photo/29959fca-de20-11ea-839a-fa163e074e61_660.jpg Фото: president.gov.by

Центральная избирательная комиссия Белоруссии огласила окончательные итоги выборов президента. Победителем признан действующий глава государства.

За него, по официальным данным, проголосовали 80,1%, в то время как за главную соперницу белорусского лидера Светлану Тихановскую — 10,1%.

Остальные кандидаты набрали менее двух процентов голосов.

Против всех, как следует из отчёта ЦИК, высказались 4,59% пришедших на избирательные участки белорусов.

Выборы президента состоялись в республике 9 августа. Сразу же после того, как были объявлены предварительные итоги, в стране начались волнения. Тысячи людей вышли на улицы, посчитав итоги голосования сфальсифицированными. Протесты сопровождались жёсткими задержаниями. Двое пострадавший в результате уличных столкновений скончались.

После этого Белоруссия перешла к стадии подчёркнуто мирных «цветочных бунтов» и забастовкам по всей стране. Работу останавливают как крупные бюджетообразующие заводы, так и небольшие предприятия. К стачке присоединяются деятели культуры, искусства, строители, медики и многие другие.

В свою очередь Лукашенко неоднократно заявил, что ситуацию в стране пытаются раскачивать некие внешние силы. По его словам, власти сделают всё, чтобы не допустить этого. Евросоюз и США назвали выборы в Белоруссии недемократичными, потребовали остановить насилие и пригрозили санкциями.

Ранее, как писал NEWS.ru, вынужденная уехать в Литву Тихановская назвала ситуацию на родине критической и призвала власти к диалогу с оппозицией.