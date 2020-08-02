Число заразившихся коронавирусом в Белорусии превысило 68 тысяч

Количество зафиксированных в Белоруссии случаев заражения COVID-19 по данным на 2 августа составляет 68 067. Из них 121 случай был выявлен за последние сутки.
Выздоровели и выписаны из больниц 62,8 тысячи пациентов, из которых 210 — за последние 24 часа.
Жертвами инфекции в республике стали 567 человек,
Всего пандемией COVID-19 охвачено более 200 стран. Общее количество заболевших превышает 17,5 млн человек. От заболеваний, связанных с коронавирусом, скончались более 679 тысяч человек, выздоровели — свыше 10,3 млн.В первую тройку по уровню заболеваемости входят США (более 4,6 млн заразившихся), Бразилия (свыше 2,7 млн) и Индия (более 1,7 млн).
Россия занимает четвёртое место. В РФ, согласно последним данным, зафиксировано 850,8 тысячи случаев коронавирусной инфекции. Выздоровели более 650,1 тысячи пациентов, умерли 14,1 тысячи.
Как ранее писал NEWS.ru, белорусский лидер Александр Лукашенко признался, что переболел коронавирусом. Он пояснил, что инфекция протекала бессимптомно и он перенёс её «на ногах».
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