Число заразившихся коронавирусом в Белорусии превысило 68 тысяч

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Послание президента Белоруссии Александра Лукашенко к нации, которое было запланировано на 3 августа во Дворце Республики, может быть перенесено.

Как сообщает Tut.by со ссылкой на источники, косвенным подтверждением переноса стало сообщение о том, что общественный транспорт утром 3 августа в районе Дворца Республики будет курсировать по обычному графику. Издание...