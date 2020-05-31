Страны СНГ

Число заражённых коронавирусом в Белоруссии выросло за сутки на 898 человек

16:26, 31 мая 2020 11
Фото: Sputnik/РИА Новости

Минздрав Белоруссии сообщил о 898 новых пациентах, которые заражены коронавирусом. Приблизительно такой же прирост фиксируется на протяжении последних двух недель.

Зарегистрированы 42 556 человек с положительным тестом на коронавирус. Умерли 235 пациентов с рядом хронических заболеваний и выявленной коронавирусной инфекцией, выздоровели 18 514, — цитирует сообщение ТАСС.

Несмотря на рост числа заражённых, власти Белоруссии не стали вводить ограничительных мер из-за пандемии коронавируса. Однако они не отрицают того, что проблема коснулась страны. По их словам, система здравоохранения оказалась готова к эпидемии.

Ранее NEWS.ru писал, что президент республики Александр Лукашенко рассказал о политической стороне пандемии коронавируса.

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