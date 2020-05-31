Число заражённых коронавирусом в Белоруссии выросло за сутки на 898 человек

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Массовые демонстрации по сбору подписей за выдвижение кандидатом в президенты Светланы Тихановской и других, альтернативных нынешнему президенту Белоруссии претендентов проходят в Минске.

Как сообщил корреспондент ТАСС, пикет организован у входа на Комаровский рынок. В очереди по сбору подписей — несколько сотен людей, и она продолжает расти. Многие из них пришли, чтобы поддержать...