Число заражённых коронавирусом в Белоруссии выросло за сутки на 898 человек

Минздрав Белоруссии сообщил о 898 новых пациентах, которые заражены коронавирусом. Приблизительно такой же прирост фиксируется на протяжении последних двух недель.
Зарегистрированы 42 556 человек с положительным тестом на коронавирус. Умерли 235 пациентов с рядом хронических заболеваний и выявленной коронавирусной инфекцией, выздоровели 18 514, — цитирует сообщение ТАСС.
Несмотря на рост числа заражённых, власти Белоруссии не стали вводить ограничительных мер из-за пандемии коронавируса. Однако они не отрицают того, что проблема коснулась страны. По их словам, система здравоохранения оказалась готова к эпидемии.
Ранее NEWS.ru писал, что президент республики Александр Лукашенко рассказал о политической стороне пандемии коронавируса.