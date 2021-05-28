Через пять дней после задержания к Сапеге пустили адвоката

https://static.news.ru/photo/1846233e-bfc0-11eb-858d-96000091f725_660.jpg Фото: sapega_sofia_/instagram.com

К россиянке Софии Сапеге, задержанной 23 мая в минском аэропорту вместе с основателем Telegram-канала NEXTA Романом Протасевичем, пустили адвоката. Произошло это через пять дней после указанных событий. Об этом в разговоре с журналистами заявил защитник девушки Александр Филанович. Его слова приводит РБК.

По его словам, Сапега выглядит здоровой и бодрой. Сама девушка уверяет, что в заключении до настоящего момента её не подвергали физическому насилию.

Она не теряет бодрость духа и надеется на скорейшее разрешение ситуации, — сказал Филанович.

Как рассказал прессе источник, знакомый с ситуацией, россиянку не задерживали в аэропорту по уголовному делу, в рамках которого она была арестована 25 мая. Об этом пишет BBC News.

Самолёт ирландской авиакомпании Ryanair с Сапегой и Протасевичем на борту совершил экстренную посадку в Минске, после чего силовики сняли с рейса оппозиционера и россиянку. Девушка была арестована на два месяца. Ей пока не предъявлено обвинение.

Ранее в Сети появилось видео, на котором Сапега признаётся в администрировании Telegram-канала «Чёрная книга Беларуси». В нём публикуются личных данные силовиков. 28 мая минский суд не удовлетворил жалобу на задержание россиянки.