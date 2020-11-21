Чемпионку мира по фристайлу исключили из сборной Белоруссии из-за протестов

https://static.news.ru/photo/9e77ddcc-2bef-11eb-9e8b-fa163e074e61_660.jpg Александра Романовская Фото: Luo Yuan/Xinhua/Global Look Press

Чемпионка мира по фристайлу Александра Романовская исключена из состава сборной команды Белоруссии. Причиной этого стали её выступления против президента страны Александра Лукашенко, заявила она.

По словам спортсменки, в поддержку проходящих в стране протестов открыто высказывались она и тренер сборной по фристайлу Николай Козеко. Наставника пока «не убрали, но ему уже прислали письмо о том, что он должен вернуть полученные стипендии за год или даже больше», рассказала Романовская.

При этом она подчеркнула, что ни о чём не жалеет и отказываться от своей гражданской позиции не намерена.

Сложно смолчать, закрыть глаза на происходящее, поэтому даже не раздумывала. Последствия, естественно, были предсказуемы. Но это та ситуация, в которой нужно показывать человеческие качества, — объяснила свои мотивы Романовская в интервью «РБК-Спорт».

Она отметила, что «чистая совесть всегда важнее».

Романовская является чемпионкой мира 2019 года в акробатике, а также многократной победительницей этапов Кубка мира.

Козеко возглавляет сборную Белоруссии по фристайлу с 1993 года. Под его руководством национальная команда выиграла четыре золотые медали Олимпийских игр.

В Белоруссии три с половиной месяца продолжаются массовые акции протеста, которые начались после президентских выборов, состоявшихся 9 августа. Граждане участвуют в уличных шествиях, считая итоги голосования сфальсифицированными. При этом силовики зачастую применяют жёсткие методы разгона протестующих.

Согласно официальным данным Центризбиркома республики, за действующего президента Александра Лукашенко в ходе голосования отдали голоса 80,1% избирателей, а за его главную соперницу Светлану Тихановскую — 10,1%. Оппозиция и страны Запада итоги выборов в Белоруссии не признали.

Евросоюз ввёл санкции против нескольких десятков белорусов, которые считаются ответственными за насилие и запугивание в стране. Под ограничения также попал президент страны Александр Лукашенко. Вскоре после этого белорусские власти приостановили диалог с ЕС по вопросам прав человека.

Ранее, как писал NEWS.ru, серебряный призёр Олимпийских игр 2008 года в десятиборье Андрей Кравченко рассказал об издевательствах, которые ему пришлось пережить в следственном изоляторе. Туда он попал, будучи задержанным на улице неподалёку от места, где проходила протестная акция белорусской оппозиции.