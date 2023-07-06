«Цели определены»: Лукашенко рассказал о планах применения ядерного оружия Лукашенко заявил, что ядерное оружие может быть применено только с целью обороны

Фото: IMAGO/Iranian Presidency Office/Global Look Pres

Александр Лукашенко

Размещенное на территории Белоруссии ядерное оружие может быть применено только с целью обороны, заявил в ходе общения с иностранными журналистами президент республики Александр Лукашенко. По его словам, которые приводит БелТА, власти страны не собираются никого атаковать ядерными боеголовками.

Что касается применения, то Беларусь не собирается никого атаковать с помощью ядерного оружия. Оно предназначено исключительно для оборонительных целей. Если вы совершите агрессию против Беларуси, ответ будет мгновенным. Цели определены, — сказал Лукашенко.

Он подчеркнул, что если граждане Белоруссии не хотят применять ядерное оружие, оно не будет использоваться.

Ранее замначальника факультета Генштаба Военной академии Андрей Богодель заявил, что Белоруссия может применить тактическое ядерное оружие, размещаемое на ее территории, в случае вторжения извне. По его словам, стране необходимо ТЯО для сдерживания угрозы со стороны Запада.

Он добавил, что ТЯО не предназначено для применения по населенным пунктам, а удары могут наноситься по тылам, резервам и пунктам управления, находящимся на сопредельной территории. Богодель добавил, что размещение в стране ядерного оружия даст возможность ответить в случае создания группировки, сопоставимой по силе с ресурсами Минска.