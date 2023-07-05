В Белоруссии допустили применение ядерного оружия Полковник Богодель: Белоруссия может применить ядерное оружие в случае вторжения на ее территорию

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Белоруссия может применить тактическое ядерное оружие, размещаемое на ее территории, в случае вторжения извне, сообщил в интервью YouTube-каналу «Беларусь сегодня» замначальника факультета Генштаба Военной академии Андрей Богодель. По его словам, стране необходимо ТЯО для сдерживания угрозы со стороны Запада.

Именно как фактор сдерживания возрастающих «аппетитов» западных соседей мы именно сюда возвращаем наше тактическое оружие, — заявил Богодель.

Он добавил, что ТЯО не предназначено для применения по населенным пунктам, а удары могут наноситься по тылам, резервам и пунктам управления, находящимся на сопредельной территории. Богодель добавил, что размещение в стране ядерного оружия даст возможность ответить в случае создания группировки, сопоставимой по силе с ресурсами Минска.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что ядерное оружие, которое находится на территории республики, никогда применять не придется. По его словам, оно должно размещаться в стране, чтобы не пришел враг. При этом он, комментируя предложение Варшавы разместить у себя ядерное оружие, отмечал, что западные политики собственными руками кладут голову Европы на ядерную гильотину.