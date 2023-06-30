Лукашенко прокомментировал размещение ядерного оружия в Белоруссии Лукашенко: применять ядерное оружие из Белоруссии не придется, но оно нужно республике

Фото: president.gov.by

Александр Лукашенко

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что ядерное оружие, которое находится на территории республики, никогда применять не придется. По его словам, оно должно размещаться в стране, чтобы в нее не пришел враг, сообщает БелТА.

Это была моя жесточайшая инициатива. И чем больше мы живем, тем больше убеждаемся, что оно [ядерное оружие] должно лежать у нас, в Беларуси, в надежном месте. И я уверен, что нам никогда не придется его применять, пока оно у нас, и никогда на нашу землю не ступит нога врага, — отметил Лукашенко.

Если ваши враги кричат, что ядерное оружие — это плохо, делайте наоборот, сыронизировал он.

Лукашенко также напомнил, что белорусские оппозиционеры в свое время обещали при приходе к власти уничтожить Белорусскую АЭС, поскольку она не нужна. По мнению белорусского лидера, они говорили то, что им подсказывали соседи из Польши и Литвы. Сегодня же Литва запланировала строительство новой атомной станции вместо уничтоженной, а Польша хочет построить «аж две или три».

Тот, кто сегодня не живет прорывными, современными, суперсовременными технологиями, — государство загнивающее, умирающее, — подчеркнул лидер Белоруссии.

Он уточнил, что сегодня оппозиционеры точно так же говорят про ядерное оружие.

Ранее Александр Лукашенко, комментируя предложение Варшавы разместить у себя атомное оружие, заявил, что западные политики собственными руками кладут голову Европы на ядерную гильотину. По его словам, в случае, если начнется война, исчезнет вся Европа как цивилизация.