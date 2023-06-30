«Кладут голову Европы на гильотину»: Лукашенко о ядерном оружии в Польше Лукашенко заявил, что западные политики сами кладут голову на ядерную гильотину

Фото: president.gov.by

Александр Лукашенко

Западные политики собственными руками кладут голову Европы на ядерную гильотину, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко, комментируя предложение Варшавы разместить у себя атомное оружие. По его словам, в случае, если начнется война, исчезнет вся Европа как цивилизация, передает БелТА.

Осознают ли западные политики, что они собственными руками кладут голову Европы на ядерную гильотину? Они всерьез думают, что отделаются малой жертвой — Вильнюсом и Европой? — задался вопросом Лукашенко.

Кроме того, он отметил, что у предателей и коллаборационистов нет сил, чтобы сформировать «вызваленчае войска» (освободительную армию), как и в годы Великой Отечественной войны. По его словам, сегодня идти по стопам коллаборационистов — не самый лучший выбор.

Если кто-то хочет повторить — это их выбор. Не самый умный, учитывая изменившийся расклад сил, — заявил Лукашенко.

Ранее премьер Польши Матеуш Моравецкий заявил, что Варшава хочет разместить у себя американское ядерное оружие. По его словам, таким образом республика ответит на присутствие российских боеголовок в Белоруссии.