https://static.news.ru/photo/f62d582e-2ca1-11ea-854d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Komsomolskaya pravda/Global Look Press

Украинские следователи угрожали бойцам спецподразделения «Беркут» пожизненным заключением, требуя оговорить коллег.

О психологическом давлении следователей рассказал бывший боец «Беркута» Сергей Тамтура, его воспоминания приводит РИА Новости. По словам экс-силовика, проходивших по делу об убийствах в ходе Евромайдана «беркутовцев» сначала держали в одиночных камерах в изоляторе СБУ, куда приходили следователи и угрожали большими тюремными сроками — вплоть до пожизненных. От обвиняемых требовали дать ложные показания и оклеветать товарищей.

От чего мы, собственно, отказались, вытерпев эти моменты, тяготы и лишения, — уточнил Тамтура.

Экс-боец «Беркута» также вспомнил, что следователи спекулировали темой семьи, упирая на то, что заключённые никогда больше не увидят родных, если откажутся от сотрудничества. Тамтура подчеркнул, что все эти беседы проходили без адвоката, что является существенным нарушением.

Как передавал NEWS.ru, пять бойцов «Беркута» были переданы Киевом самопровозглашённым республикам Донбасса в рамках обмена пленными и удерживаемыми лицами 29 декабря.