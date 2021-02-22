Белорусские военные пустили по рукам «частицу заряда энергии» Лукашенко

В Белоруссии военные запустили оригинальный флешмоб по передаче заряда энергии и решительности, полученного от президента Александра Лукашенко.
В Telegram-канале «На страже Родины» полковник белорусской армии Андрей Кривоносов и его сослуживцы жмут друг другу руки, чтобы поделиться «зарядом энергии».
В ходе шестого Всебелорусского собрания я удостоился чести и получил от главнокомандующего Вооружёнными силами Республики Беларусь заряд энергии и решительности, который намерен передать сейчас военнослужащим Вооружённых сил Республики Беларусь, — говорит военнослужащий.
Позже эстафета рукопожатий будет принята Управлением внутренних дел Гомельского облисполкома.
Многих пользователей соцсетей удивил такой флешмоб в эпоху борьбы с коронавирусом, когда во всём мире отказываются от рукопожатий.
Ранее в российских соцсетях прошёл флешмоб в поддержку ветерана Игната Артёменко, который проходил потерпевшим в деле о клевете, заведённом на оппозиционера Алексея Навального. Эту акцию начала администрация президента, и членов партии «Единая Россия» обязали принимать в ней участие. Флешмоб заключался в публикации в социальных сетях фотографии пожилого человека с подписью «Я/Мы Игнат», которая должна сопровождаться хештегами «защитимветеранов» и «ямыигнатартеменко». По данным источника в руководстве «Единой России» в ЦФО, размещать посты должны были органы власти, государственные и муниципальные СМИ, а также провластные общественные деятели, писал NEWS.ru.