Белорусские военные пустили по рукам «частицу заряда энергии» Лукашенко

https://static.news.ru/photo/58462de2-7517-11eb-977f-96000091f725_660.jpg Фото: NastrazheRodiny/t.me

В Белоруссии военные запустили оригинальный флешмоб по передаче заряда энергии и решительности, полученного от президента Александра Лукашенко.

В Telegram-канале «На страже Родины» полковник белорусской армии Андрей Кривоносов и его сослуживцы жмут друг другу руки, чтобы поделиться «зарядом энергии».

В ходе шестого Всебелорусского собрания я удостоился чести и получил от главнокомандующего Вооружёнными силами Республики Беларусь заряд энергии и решительности, который намерен передать сейчас военнослужащим Вооружённых сил Республики Беларусь, — говорит военнослужащий.

Позже эстафета рукопожатий будет принята Управлением внутренних дел Гомельского облисполкома.

Многих пользователей соцсетей удивил такой флешмоб в эпоху борьбы с коронавирусом, когда во всём мире отказываются от рукопожатий.

Ранее в российских соцсетях прошёл флешмоб в поддержку ветерана Игната Артёменко, который проходил потерпевшим в деле о клевете, заведённом на оппозиционера Алексея Навального. Эту акцию начала администрация президента, и членов партии «Единая Россия» обязали принимать в ней участие. Флешмоб заключался в публикации в социальных сетях фотографии пожилого человека с подписью «Я/Мы Игнат», которая должна сопровождаться хештегами «защитимветеранов» и «ямыигнатартеменко». По данным источника в руководстве «Единой России» в ЦФО, размещать посты должны были органы власти, государственные и муниципальные СМИ, а также провластные общественные деятели, писал NEWS.ru.