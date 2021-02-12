СМИ: Кремль устроил флешмоб в поддержку ветерана из дела Навального

https://static.news.ru/photo/e4c0296a-6ec5-11eb-910b-96000091f725_660.jpg Фото: Скрин с видео Следственный комитет Российской Федерации/vk.com

Флешмоб в поддержку ветерана Игната Артёменко, который проходит потерпевшим в деле о клевете, заведённом на политика Алексея Навального, начался в социальных сетях. Эту акцию начала администрация президента, и членов партии «Единая Россия» обязали принимать в ней участие.

Флешмоб заключается в публикации в социальных сетях фотографии пожилого человека с подписью «Я/Мы Игнат», которая доложена сопровождаться хештегами «#защитимветеранов» и «#ямыигнатартеменко». Сейчас по первому тегу в Instagram можно найти больше 1,5 тысячи публикаций, а по второму — больше 850. Аналогичные посты распространяются в Twitter и во «ВКонтакте». Хештегами пользуются не только люди, но и государственные телеканалы, региональные администрации, отделения «Единой России», детские сады и другие муниципальные организации.

Одной из первых участниц акции стала бывшая участница шоу «Уральские пельмени» Юлия Михалкова. Она опубликовала в Instagram пост, где написала о попытках оправдать «хамство, клевету и беспомощную истерику в отношении ветерана».

По данным «Медузы», которая ссылается на источник в руководстве «Единой России» в ЦФО, политики получили разнарядку от администрации президента. Члены партии должны размещать в своих аккаунтах посты в поддержку Артёменко в личных аккаунтах, а в тексте делать упор на защиту ветеранов. Размещать посты должны также органы власти, государственные и муниципальные СМИ, а также провластные общественные деятели.

Также члены ЕР должны 14 февраля выйти во дворы и начать помогать ветеранам расчищать снег. Эту помощь обязательно фиксировать на видео или фото, чтобы разместить отчёты в социальных сетях. Кроме того, источник рассказал журналистам, что флешмоб не связан с акциями в поддержку политика Алексея Навального и направлен в целом на дискредитацию оппозиционера.

В начале июня 2020 года в Интернете появился ролик телеканала RT, снятый в поддержку поправок в Конституцию. Участие в нём приняли известные личности. Среди них был ветеран Великой Отечественной войны Игнат Артёменко.

Оппозиционер раскритиковал всех участников проекта, назвав их позором страны, холуями (устаревшее название лакея) и предателями. После этого, как сообщили родственники пожилого человека, тому стало плохо с сердцем из-за волнений, вызванных резонансом истории. 15 июня СК возбудил в отношении Навального дело о клевете. Суд провёл по этому делу уже два заседания, 16 февраля состоится третье, писал NEWS.ru.