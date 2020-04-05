Белорусские власти ужесточили санкции к нарушителям самоизоляции

https://static.news.ru/photo/d831a514-7724-11ea-9be2-fa163e074e61_660.jpg Фото: Виктор Толочко/РИА Новости

В Белоруссии ужесточены требования к гражданам по соблюдению режима самоизоляции.

Так, граждан, прибывших из других стран, где зафиксированы случаи коронавируса, и не соблюдающих карантин, будут принудительно госпитализировать. Соответствующее постановление совместно приняли Минздрав, МВД и Госпогранкомитет (ГПК) Белоруссии.

МВД республики будет составлять списки таких лиц с указанием места пребывания и адресами регистрации, которые позже будут передаваться Минздраву, а после — в главные региональные управления исполкомов по здравоохранению и центры гигиены и эпидемиологии, передаёт ТАСС.

Ранее NEWS.ru писал о том, что президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о продлении весенних каникул из-за пандемии коронавируса. Они продлятся до 11 апреля 2020 года.