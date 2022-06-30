Лукашенко разрешил полякам въезжать в Белоруссию без визы Белоруссия отменила визовый режим для поляков с 1 июля по 31 декабря

Фото: president.gov.by

Александр Лукашенко

Белоруссия ввела безвизовый режим для граждан Польши с 1 июля по 31 декабря текущего года, сообщается в Telegram-канале белорусского государственного погранкомитета. Решение принято президентом страны Александром Лукашенко «для поддержания добрососедских отношений», отметили в ведомстве.

В целях поддержания добрососедских отношений главой государства принято решение о введении временного безвизового порядка въезда для граждан Польши. Нововведение будет действовать с 00:00 часов 1 июля по 31 декабря включительно, — говорится в сообщении.

Для того чтобы отправиться в турне по Белоруссии на машине, полякам нужно будет взять загранпаспорт, зеленую карту и медицинскую страховку, не понадобятся ни ПЦР-тесты, ни специальный пропуск для посещения пограничной зоны, уточнили в комитете.

15 мая Минск также продлил безвизовый въезд для граждан Латвии и Литвы до конца этого года, чтобы жители двух прибалтийских стран смогли «ближе познакомиться с культурой народа Белоруссии» и «составить собственное объективное представление» о стране.

Ранее Лукашенко попросил российского коллегу Владимира Путина ответить НАТО на полеты близ границ республики. Путин, в свою очередь, пообещал передать Минску ракетно-тактические комплексы «Искандер-М». Он отметил, что Россия обязана позаботиться о безопасности Союзного государства и других стран ОДКБ.