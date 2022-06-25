Белоруссия попросила РФ помочь с ответом на полеты бортов НАТО у границ

Фото: kremlin.ru

Встреча президента РФ Путина с президентом Белоруссии Лукашенко в Санкт-Петербурге

Белорусская сторона выражает беспокойство по поводу полетов самолетов стран НАТО и США около своих границ, сообщил президент республики Александр Лукашенко на встрече с российским коллегой Владимиром Путиным, передает РБК. Лукашенко отметил, что самолеты могут нести ядерный заряд. В связи с этим белорусский лидер попросил Путина рассмотреть вопрос зеркального ответа на действия Запада.

Я прошу вас рассмотреть вопрос зеркального ответа на эти вещи. Без переборов. Они тренируют нести ядерные боеголовки. Вы, пожалуйста, помогите нам хотя бы приспособить самолеты, которые у нас есть, которые могут нести ядерные заряды, — сказал он.

Путин, в свою очередь, пообещал передать Минску ракетно-тактические комплексы «Искандер-М». Он отметил, что Россия обязана позаботиться о безопасности Союзного государства и других стран ОДКБ. По его словам, «Искандеры» будут отправлены в ближайшие несколько месяцев.

Он добавил, что штурмовики Су-25, которые находятся на вооружении Белоруссии, можно «соответствующим образом дооборудовать» на авиазаводах в России и начать подготовку летного состава.