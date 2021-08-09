Белоруссия и Крым: и хочется, и колется

По некоторым источникам, в ходе последнего российско-белорусского саммита вновь был поднят вопрос о визите Александра Лукашенко в Крым, но, как водится, Батька вопрос подвесил, намекнув на солидную компенсацию за такую жертву. А тут намедни ещё и главный европейский дипломат Жозеп Боррель поманил Лукашенко перспективами снятия санкций в случае, если он «прекратит репрессии в отношении гражданского общества». Конечно, это повод для белорусского президента опять задуматься над своими как бы неофициальными обещаниями, данными Владимиру Путину во время их последней петербургской встречи.

MFA Russia/via Globallookpress.com/GLOBAL LOOK PRESS

Для самого Лукашенко его официальное признание Крыма как неотторжимой части России было и остаётся, надо полагать, самой ценной уступкой, которую он мог бы сделать Москве за очень высокую компенсацию. Даже сейчас, после полного бойкота на Западе и, как он сам утверждает, готовившегося с помощью западных спецслужб покушения на его семью.

Тем не менее в последнее время в Минске стали куда более пристально приглядываться к курортному полуострову. Во всяком случае, министр иностранных дел страны Владимир Макей выразил заинтересованность к установлению прямых деловых связей с Крымом. Как утверждают, речь даже идёт о возможности неафишируемого приезда в Минск постпреда президента РФ в Крыму Георгия Мурадова.

Елена Гурдина/NEWS.ru

Идея, озвученная министром, выглядит, конечно, двусмысленно и отнюдь не бескорыстно. Ведь полуостров — это ещё и театр освоения немалых средств российского бюджета. А в Минске всегда тонко подходят к такому делу.

Но и острых вопросов возникает в этой связи немало. С каким Крымом Минск намерен установить полуофициальные связи? С республикой как субъектом России или с территорией с неопределённым статусом? Во всяком случае, просить санкции у Украины на такие контакты Александр Лукашенко уже не собирается. Тем более что и общая граница с Незалежной теперь полностью перекрыта.

В некотором смысле всё это напоминает традицию ещё советских времён, когда поощрялось установление прямых связей между областями и республиками. Но пардон, Белоруссия пока явно не собирается становиться частью единого государства с Россией. Лукашенко постоянно говорит о национальном суверенитете, который надо хранить как зеницу ока.

Понятно, что Минск постоянно ищет рынки сбыта своей продукции, поскольку только так может выжить экономика небольшого государства. Иногда доходит до анекдота. Только-только усилиями российского контингента восстановилась центральная власть на большей части Сирии, как там появились белорусские менеджеры по продажам дорожной и строительной техники. Притом, что от боевых действий власти РБ держались самым показным образом в стороне. Та же история и с послевоенным Карабахом, на участие в восстановлении которого Лукашенко сразу «подал заявку», не постеснявшись Армении, союзника по ОДКБ и ЕАЭС.

Весьма показательно, что и в плане противоковидных вакцин Батька отдал предпочтение китайскому снадобью, которым привито будет примерно две трети жителей страны. И лишь треть придётся на «Спутник V». Так Лукашенко завоевывает доверие Китая, с которым пока не испорчены отношения.

Собственно, и Крым нужен Минску как перспективный рынок, в который Россия вкладывает сотни миллиардов. Белорусам очень хочется припасть к такому «пирогу». Вот только долгое время они полагали, что неизбежные потери от разрыва с Украиной превысят крымские дивиденды. Но после введения последних украинских санкций, когда и Львов, и Херсон срочно и дружно отказались от заказанных белорусских автобусов (и это, видимо, только начало), взгляды команды Лукашенко могут сильно измениться. Хотя пока там предпочитают поставлять белорусские товары в Крым обходным путём, через посредничество российских регионов.

Александр Лукашенко president.gov.by

Нот вот реплика Борреля явно усилит тягу Лукашенко к пресловутой многовекторности. Благо один из бывших министров иностранных дел страны прощупывает прямо в центре Европы тамошние настроения. Мол, нельзя же Белоруссию полностью толкнуть в московские объятья. А тут какой уж Крым. И хочется, и колется.