Белоруссия и Крым: и хочется, и колется

По некоторым источникам, в ходе последнего российско-белорусского саммита вновь был поднят вопрос о визите Александра Лукашенко в Крым, но, как водится, Батька вопрос подвесил, намекнув на солидную компенсацию за такую жертву. А тут намедни ещё и главный европейский дипломат Жозеп Боррель поманил Лукашенко перспективами снятия санкций в случае, если он «прекратит репрессии в отношении гражданского общества». Конечно, это повод для белорусского президента опять задуматься над своими как бы неофициальными обещаниями, данными Владимиру Путину во время их последней петербургской встречи.
Для самого Лукашенко его официальное признание Крыма как неотторжимой части России было и остаётся, надо полагать, самой ценной уступкой, которую он мог бы сделать Москве за очень высокую компенсацию. Даже сейчас, после полного бойкота на Западе и, как он сам утверждает, готовившегося с помощью западных спецслужб покушения на его семью.
Тем не менее в последнее время в Минске стали куда более пристально приглядываться к курортному полуострову. Во всяком случае, министр иностранных дел страны Владимир Макей выразил заинтересованность к установлению прямых деловых связей с Крымом. Как утверждают, речь даже идёт о возможности неафишируемого приезда в Минск постпреда президента РФ в Крыму Георгия Мурадова.
Идея, озвученная министром, выглядит, конечно, двусмысленно и отнюдь не бескорыстно. Ведь полуостров — это ещё и театр освоения немалых средств российского бюджета. А в Минске всегда тонко подходят к такому делу.
Но и острых вопросов возникает в этой связи немало. С каким Крымом Минск намерен установить полуофициальные связи? С республикой как субъектом России или с территорией с неопределённым статусом? Во всяком случае, просить санкции у Украины на такие контакты Александр Лукашенко уже не собирается. Тем более что и общая граница с Незалежной теперь полностью перекрыта.
В некотором смысле всё это напоминает традицию ещё советских времён, когда поощрялось установление прямых связей между областями и республиками. Но пардон, Белоруссия пока явно не собирается становиться частью единого государства с Россией. Лукашенко постоянно говорит о национальном суверенитете, который надо хранить как зеницу ока.
Понятно, что Минск постоянно ищет рынки сбыта своей продукции, поскольку только так может выжить экономика небольшого государства. Иногда доходит до анекдота. Только-только усилиями российского контингента восстановилась центральная власть на большей части Сирии, как там появились белорусские менеджеры по продажам дорожной и строительной техники. Притом, что от боевых действий власти РБ держались самым показным образом в стороне. Та же история и с послевоенным Карабахом, на участие в восстановлении которого Лукашенко сразу «подал заявку», не постеснявшись Армении, союзника по ОДКБ и ЕАЭС.
Весьма показательно, что и в плане противоковидных вакцин Батька отдал предпочтение китайскому снадобью, которым привито будет примерно две трети жителей страны. И лишь треть придётся на «Спутник V». Так Лукашенко завоевывает доверие Китая, с которым пока не испорчены отношения.
Собственно, и Крым нужен Минску как перспективный рынок, в который Россия вкладывает сотни миллиардов. Белорусам очень хочется припасть к такому «пирогу». Вот только долгое время они полагали, что неизбежные потери от разрыва с Украиной превысят крымские дивиденды. Но после введения последних украинских санкций, когда и Львов, и Херсон срочно и дружно отказались от заказанных белорусских автобусов (и это, видимо, только начало), взгляды команды Лукашенко могут сильно измениться. Хотя пока там предпочитают поставлять белорусские товары в Крым обходным путём, через посредничество российских регионов.
Нот вот реплика Борреля явно усилит тягу Лукашенко к пресловутой многовекторности. Благо один из бывших министров иностранных дел страны прощупывает прямо в центре Европы тамошние настроения. Мол, нельзя же Белоруссию полностью толкнуть в московские объятья. А тут какой уж Крым. И хочется, и колется.