Белоруссий оппозиционер пожаловался на вынужденное увольнение с работы

https://static.news.ru/photo/9922d062-0bb9-11eb-8183-fa163e074e61_660.jpg Фото: belarus-tractor.com

Сергей Дылевский, входящий в состав президиума Координационного совета Белоруссии, пожаловался на то, что его заставили уволиться с Минского тракторного завода (МТЗ).

Оппозиционер пояснил, что ему было сделано предложение, от которого он не смог отказаться. Оно было подкреплено угрозами о том, что работу могут потерять родители Дылевского, которые также трудятся на этом предприятии.

Дылевский добавил, что в ближайшее время не собирается уезжать из республики. Однако допустил такую возможность «в целях перестраховки», сообщает MK.RU.

В Белоруссии уже почти два месяца продолжаются акции протеста против, как считают их участники, нечестно выигравшего президентские выборы Александра Лукашенко. Люди требуют его отставки, новых выборов и прекращения произвола силовиков. Демонстрации сопровождаются жестокими разгонами и массовыми задержаниями. Координационный совет оппозиции был создан вскоре после начала протестов. В настоящее время большинство членов его президиума арестованы или находятся за пределами страны.

Как писал NEWS.ru, 11 октября в Минске начались задержания перед очередной акцией протеста оппозиции под названием «Марш гордости». К месту митинга стянуты автобусы с силовиками, автозаки и водомёт.