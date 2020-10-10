В Минске силовики начали задерживать граждан

Как сообщает TUT.BY в своём Telegram-канале, возле кинотеатра Москва задержали велосипедиста. Мужчина ехал по улице, когда к нему подбежали омоновцы и столкнули с велосипеда. Силовики отвели его в микроавтобус, велосипед также увезли.

Ранее в пресс-службе белорусского МВД подтвердили, что милиция 11 октября несёт службу в усиленном режиме из-за призывов провести несанкционированные акции протеста. В центр столицы были стянуты спецтехника, автобусы с силовиками и военные грузовики для перевозки личного состава. Также перекрыли площадь Независимости, являющаяся традиционным местом сбора манифестантов. Рядом, на улице Советской, у Дома правительства, расположились автозаки и водомёт. На улице, прилегающей к зданию Белорусского госуниверситета, недалеко от площади Независимости, находятся два водомёта и несколько машин «Рубеж», писал NEWS.ru.

В Белоруссии уже почти два месяца продолжаются акции протеста против, как считают их участники, нечестно выигравшего президентские выборы Александра Лукашенко. Люди требуют его отставки, новых выборов и прекращения произвола силовиков. Демонстрации сопровождаются жестокими разгонами и массовыми задержаниями